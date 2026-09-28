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Carballo

Carballo lidera la caída de la criminalidad entre los grandes concellos gallegos

La ciberdelincuencia también baja en más de un 31% durante el primer semestre del año

A. Pérez Cavolo
28/09/2026 21:30
Un operativo en la calle Vázquez de Parga de Carballo en marzo
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Carballo se sitúa este año a la cabeza de los grandes municipios gallegos en descenso de la criminalidad. Entre enero y junio se registraron 578 infracciones penales, 108 menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando habían sido 686. La reducción alcanza así el 15,7%, la mayor entre los concellos de Galicia que superan los 30.000 habitantes.

El dato cobra mayor dimensión al compararlo con municipios de un tamaño similar. Narón es el que más se acerca a Carballo, con una caída del 13,2%, seguido de Oleiros, con un 10,4%. Después, las distancias se amplían considerablemente: en Santiago la criminalidad baja un 2,3%, en Ourense un 1,9% y en Culleredo apenas un 0,5%.

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En buena parte de los grandes municipios gallegos ocurre precisamente lo contrario. Los delitos aumentaron un 0,6% en Vigo, un 1,8% en Arteixo, un 2,1% en Ferrol, un 4,8% en Pontevedra, un 4,9% en Lugo y un 5,2% en A Coruña. Las subidas son todavía mayores en Vilagarcía de Arousa, con un 11,5%, y Ames, con un 15,3%.

Los datos del último balance de criminalidad del Ministerio del Interior reflejan una caída en casi todos los tipos delictivos, tanto los relacionados con la delincuencia convencional como los ciberdelitos.

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Así, los delitos graves y menos graves de lesiones y las riñas tumultuarias se redujeron a menos de la mitad: fueron siete durante los seis primeros meses del año frente a los 15 del mismo periodo de 2025. También descendieron los delitos contra la libertad sexual, de seis a cuatro, mientras que no se contabilizaron homicidios o asesinatos, ni consumados ni en grado de tentativa.

Ocho robos menos en viviendas

La mejoría también se aprecia en los robos. Los cometidos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones bajaron de 25 a 21, pero la diferencia resulta especialmente significativa en las viviendas. En el primer semestre de 2025 se habían contabilizado 20 robos en domicilios y este año fueron 12, ocho menos y una reducción del 40%. Los robos con violencia e intimidación, por su parte, se mantienen en ocho.

Hay, sin embargo, dos indicadores que evolucionan al alza. Los hurtos pasan de 90 a 96 y las sustracciones de vehículos, de cinco a seis. En tráfico de drogas sucede lo contrario: de los dos delitos registrados en los seis primeros meses del año pasado se pasa a ninguno en el mismo periodo de 2026.

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En conjunto, la delincuencia convencional pasa de 507 a 455 infracciones, 52 menos. Es decir, incluso dejando fuera los delitos cometidos a través de internet, la criminalidad en Carballo se redujo un 10,3 por ciento.

La otra mitad del descenso procede prácticamente de la delincuencia digital. Carballo registró 123 ciberdelitos hasta junio frente a los 179 de hace un año, lo que supone 56 casos menos y una caída del 31,3 por ciento.

La mayor parte son estafas informáticas, que pasan de 149 a 109. También disminuyen con fuerza los demás ciberdelitos, de 30 a 14.

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