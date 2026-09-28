Carballo mantiene abierto hasta el 30 de octubre el plazo para ingresar en la Banda Municipal de Gaitas

Banda Municipal de Gaitas de Carballo Raul LM

El Concello de Carballo mantiene abierto hasta el 30 de octubre el plazo para solicitar plaza en la Banda Municipal de Gaitas. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través del Rexistro Municipal.

El alumnado que ya participó en convocatorias anteriores también deberá formalizar su inscripción para el nuevo curso.

Entre los requisitos establecidos figura la asistencia regular y puntual a los ensayos, así como la participación habitual en los conciertos, pasacalles y demás actividades de la Banda Municipal de Gaitas que se preparen durante las clases. Entre dichas actividades figuran citas como el Programa das Letras, la celebración del San Xoán o el Festival de Música Tradicional.

Para favorecer la continuidad de la formación, tendrán preferencia las personas que ya participaron en cursos anteriores y se tendrá también en cuenta la capacidad de aprendizaje así como el orden de presentación de las solicitudes en el Rexistro Municipal.

Las personas que no logren plaza pasarán a una lista de espera.