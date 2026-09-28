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Carballo

Carballo mantiene abierto hasta el 30 de octubre el plazo para ingresar en la Banda Municipal de Gaitas

Las solicitudes deben presentarse en el Rexistro Municipal

Redacción Carballo
28/09/2026 11:36
12 noviembre 2017 página 12Carballo.- La Banda municipal de Gaitas de Carballo y el Coro Aires de Bergantiños actuaron en el Pazo en el Novembro musical
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El Concello de Carballo mantiene abierto hasta el 30 de octubre el plazo para solicitar plaza en la Banda Municipal de Gaitas. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través del Rexistro Municipal.

El alumnado que ya participó en convocatorias anteriores también deberá formalizar su inscripción para el nuevo curso.

Entre los requisitos establecidos figura la asistencia regular y puntual a los ensayos, así como la participación habitual en los conciertos, pasacalles y demás actividades de la Banda Municipal de Gaitas que se preparen durante las clases. Entre dichas actividades figuran citas como el Programa das Letras, la celebración del San Xoán o el Festival de Música Tradicional.

Para favorecer la continuidad de la formación, tendrán preferencia las personas que ya participaron en cursos anteriores y se tendrá también en cuenta la capacidad de aprendizaje así como el orden de presentación de las solicitudes en el Rexistro Municipal. 

Las personas que no logren plaza pasarán a una lista de espera.

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