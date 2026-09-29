Axober y Banco Sabadell firman  un convenio de colaboración para impulsar el tejido empresarial de Bergantiños 

Firma del convenio entre ambas entidades Cedida

La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) y el Banco Sabadell formalizaron este martes un convenio de colaboración para reforzar el apoyo a las empresas y profesionales de la comarca, facilitando el acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.

A la firma del convenio asistieron Diego Iglesias, presidente de Axober; Fernando Vieiro, director de Sabadell Professional; Belén Nebril, directora regional de Galicia Norte; y Xacobe Vázquez Morandeira, director de la oficina de Banco Sabadell de Carballo.

Con la firma de este convenio, Axober se compromete a difundir entre su colectivo (empresas asociadas, trabajadores y familiares de primer grado) las soluciones financieras que ofrece la entidad bancaria.

Por su parte, Banco Sabadell pondrá a disposición de la asociación su catágolo de servicios y asesoramiento especializado.

El acuerdo también contempla acciones como la participación de profesionales del banco en jornadas o eventos organizados por Axober, así como el envío de información específica al tejido empresarial. También establece la creación de una comisión de seguimiento para garantizar el correcto desarrollo de las acciones previstas y la adaptación del acuerdo a las necesidades del tejido empresarial.

Diego Iglesias, presidente de Axober, destaca que “este tipo de alianzas permiten achegar recursos útiles e oportunidades reais ás empresas da comarca, contribuíndo a mellorar a súa competitividade e a facilitar o seu crecemento”.

Por su parte, Banco Sabadell reafirma con este acuerdo su compromiso con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y con el desarrollo económico del territorio.

El convenio tiene una duración inicial de un año, prorrogable automaticámente.