Carballo despide a Rosa Iglesias, madre de las pandereteiras de Do Rivés, Hadri y Jenni Falpete

Cementerio de Carballo EC

Carballo despide a María Rosa Iglesias Sánchez, conocida como Rosa dos Chocolates, fallecida este martes a los 73 años a causa de una repentina enfermedad. Muy conocida en la localidad, durante años regentó un negocio de ropa en el mercado municipal y pertenecía a una familia estrechamente vinculada a la música tradicional gallega.

Rosa Iglesias era madre de Hadri y Jenni Felpete, conocidas pandereteiras carballesas con una larga trayectoria en diferentes formaciones y proyectos de música tradicional y actualmente integrantes del grupo Do Rivés. De hecho, la asociación Nemeth de Carballo ha suspendido durante estas semanas las clases de pandereta en señal de duelo y solidaridad con "nosas compañeiras e profesoras".

La música popular estaba muy presente en la familia. La madre de Rosa tocaba la pandereta y bailaba, mientras que su hermano Manuel Iglesias, fallecido hace años, fue uno de los artesanos de instrumentos tradicionales de la comarca, dedicado a la elaboración de gaitas, zanfonas y panderetas.

Rosa dos Chocolates deja viudo a Elisardo Felpete y tenía dos hermanas, Mari y Carmen Iglesias Sánchez.

Sus restos son velados en la sala número 8 del Tanatorio Bergantiños. La conducción tendrá lugar este miércoles, 30 de septiembre, a las 18.00 horas, con salida hacia la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente.

El sepelio tendrá lugar a continuación en el cementerio municipal de Carballo.