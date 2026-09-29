Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo prepara un nuevo curso de soldadura TIG con 123 horas de prácticas en empresas

Abre el plazo de solicitud a expensas de la respuesta de la Xunta

Redacción Carballo
29/09/2026 20:24
Un curso de soldadura en el Fórum Carballo
Un curso de soldadura en el Fórum Carballo
IG
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Carballo solicitará a la Consellería de Emprego un nuevo curso de soldadura TIG, de nivel dos, que prevé llevar a cabo del 2 de noviembre de 2026 al 23 de marzo de 2027. Tanto la realización del curso como las fechas están pendientes de la resolución de la solicitud.

El objetivo es impartir las clases s en el Fórum Carballo, de 15.00 a 21.00 horas, con  una duración de 568 horas, de las que 123 corresponden a formación específica en empresas. 

Para acceder a la formación será necesario cumplir alguno de los requisitos académicos establecidos para el nivel II: tener título de la ESO o equivalente, certificado profesional de l nivel II o con un nivel I de la misma familia profesional, tener acreditadas las competencias clave de nivel II, haber superado un curso preparatorio o una prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, contar con un título de Formación Profesional Básica, o tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o de 45 años.

Las personas interesadas pueden solicitar información y tramitar su inscripción a través de diplos.xunta.gal o en su oficina de empleo. También pueden acudir al Fórum Carballo o llamar a los teléfonos 981 709 010/ 981 709 011.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un curso de soldadura en el Fórum Carballo

Carballo prepara un nuevo curso de soldadura TIG con 123 horas de prácticas en empresas
redacción carballo
El exalcalde Evencio Ferrero también participó en el homenaje

El BNG carballés organiza un homenaje a Evencio Ferrero al cumplirse un año de su jubilación
redacción carballo
Cementerio de Carballo

Carballo despide a Rosa Iglesias, madre de las pandereteiras de Do Rivés, Hadri y Jenni Falpete
Diana Bergara
axober-sinatura-convenio-banco-sabadell

Axober y Banco Sabadell firman un convenio de colaboración para impulsar el tejido empresarial de Bergantiños
redacción carballo