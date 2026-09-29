Carballo prepara un nuevo curso de soldadura TIG con 123 horas de prácticas en empresas

Un curso de soldadura en el Fórum Carballo IG

El Concello de Carballo solicitará a la Consellería de Emprego un nuevo curso de soldadura TIG, de nivel dos, que prevé llevar a cabo del 2 de noviembre de 2026 al 23 de marzo de 2027. Tanto la realización del curso como las fechas están pendientes de la resolución de la solicitud.

El objetivo es impartir las clases s en el Fórum Carballo, de 15.00 a 21.00 horas, con una duración de 568 horas, de las que 123 corresponden a formación específica en empresas.

Para acceder a la formación será necesario cumplir alguno de los requisitos académicos establecidos para el nivel II: tener título de la ESO o equivalente, certificado profesional de l nivel II o con un nivel I de la misma familia profesional, tener acreditadas las competencias clave de nivel II, haber superado un curso preparatorio o una prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, contar con un título de Formación Profesional Básica, o tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o de 45 años.

Las personas interesadas pueden solicitar información y tramitar su inscripción a través de diplos.xunta.gal o en su oficina de empleo. También pueden acudir al Fórum Carballo o llamar a los teléfonos 981 709 010/ 981 709 011.