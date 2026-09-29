Casi 200 estudiantes de  Arquitectura inician en Carballo sus trabajos sobre Pedra do Sal-Baldaio

Jornada realizada en el Mercado carballés Cedida

Cerca de 200 estudiantes de segundo curso de la Escola Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña participaron en Carballo en la primera jornada de trabajo del proyecto académico que llevarán a cabo durante los dos próximos cursos sobre el ámbito de Pedra do Sal-Baldaio.

Con esta primera jornada comienza la parte práctica de la colaboración entre el Concello carballés y la Escola de Arquitectura de la UDC para convertir Pedra do Sal-Baldaio es un territorio de estudio para la materia de Proxectos Arquitectónicos.

El alumnado analizará las características urbanísticas, paisajísticas y ambientales de la zona, para luego elaborar diferentes propuestas de intervención.

La jornada comenzó en el Mercado Municipal, donde el grupo fue recibido por el alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Planificación, Juan Seoane. El arquitecto municipal, Alfredo Garrote, fue el encargado de explicar al alumnado el contenido, los condicionantes y los principales objetivos del Plan Especial de Pedra do Sal.

Garrote realizó una introducción al ámbito y al propio planeamiento. Explicó a los estudiantes las características del territorio sobre el que trabajarán y las claves que deben tener en cuenta a la hora de abordar cualquier propuesta en un espacio en el que confluyen la realidad residencial, el paisaje litoral e importantes valores ambientales.

Tras esta primera aproximación técnica, el alumno trabajará sobre el terreno, analizando el paisaje, los asentamientos, los espacios públicos, accesos, la movilidad y la relación entre el núcleo y el litoral. De hecho, el pasado viernes ya hicieron la primera salida por la zona de estudio.

La iniciativa se llevará a cabo a lo largo de los dos próximos cursos académicos. Diferentes grupos de la asignatura de Proxectos Arquitectónicos realizarán ejercicios y propuestas sobre Pedra do Sal-Baldaio. La iniciativa permitirá que cerca de 200 futuros arquitectos estudien desde diferentes perspectivas uno de los espacios más singulares de Carballo.

Si bien se trata de trabajos académicos, ofrecerán al Concello carballés una amplia variedad de ideas y reflexiones sobre el turo de este ámbito litoral y sobre cuestiones relacionadas con la integración en el paisaje, el espacio público, la movilidad, los equipamientos o la relación entre núcleos y el litoral.

El alcalde, Daniel Pérez, destacó el interés de abrir el territorio a la mira de la Universidad y del alumnado de Arquitectura, tanto por la oportunidad formativa que supone trabajar sobre una realidad concreta como por la posibilidad de que el Concello pueda conocer nuevas propuestas para Pedra do Sal-Baldaio.

EL Concello colaborará con la Escola de Arquitectura facilitando la documentación en información técnica necesaria y participando en las diferentes fases del proceso, que incluirá nuevas visitas y sesiones de trabajo.