El BNG carballés organiza un homenaje a Evencio Ferrero al cumplirse un año de su jubilación

Evencio Ferrero, exalcalde de Carballo Raúl López

El BNG de Carballo organiza un homenaje al exalcalde Evencio Ferrero para reconocer su larga trayectoria de "compromiso político, personal y social con Carballo", al cumplirse un año de su jubilación.

Será en un acto en el Pazo de Vilar de Francos el próximo viernes 9 de octubre, a partir de las 20.00 horas. La cita está abierta a quien quiera asistir hasta completar el aforo del restaurante, previa reserva. Entre los asistentes estará Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, junto con personas que acompañaron a Ferrero a lo largo de las diferentes etapas de su trayectoria personal y pública.

Este encuentro se produce un año después de su despedida de la corporación municipal. Evencio Ferrero cerró el 4 de octubre de 2025 una larga etapa en la vida pública local: 46 años como miembro de la corporación municipal (desde 1979) y 22 años como alcalde de Carballo.

Desde el BNG señalan que el homenaje pretende ir más allá del reconocimiento a su etapa al frente del Concello y ofrecer una mirada amplia sobre una vida vinculada a Carballo y al proyecto municipal del BNG. "Queremos que sexa unha homenaxe aberta, próxima e compartida, na que poidan participar tamén veciños e veciñas que coincidiron con Evencio Ferrero ao longo de máis de catro décadas de vida pública", señala la formación nacionalista.

Las reservas para asistir al acto se realizan hasta el domingo 4 de octubre a través del correo electrónico carballobng@gmail.com o en el número de teléfono 618 745 456.