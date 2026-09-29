Noicela celebra el próximo sábado su tercera Gran Pulpada

Una pasada edición de la pulpada Raúl López

Noicela, en Baldaio (Carballo) se prepara para celebrar este sábado 3 de octubre su III Gran Pulpada. El evento se llevará a cabo en la pista polideportiva de Imende, con gastronomía, música, sorteos y mucha animación durante toda la jornada.

El menú está compuesto por entrantes a base de mejillones, empanada y embutidos; pulpo á feira; vino, cerveza y refresco; postre, café y chupito. También habrá menú infantil. El precio es de 40 euros los adultos; 18 euros los niños; en tanto que los menores de 5 años no pagan.

Las personas interesadas en asistir pueden anotarse hasta este viernes. Los tickets pueden adquirirse en los cafés Os Delfíns (Noicela) y As Névedas (O Rapadoiro), en la peluquería Sofía (O Campo) o en la farmacia Ramón Páez (Rebordelos). También se pueden adquirir a través de la comisión de fiestas (Pablo, Lucía y Álvaro).

Habrá sesión vermú a partir de las 13.30 horas con el Dúo La Fábula, que también amenizará la tarde-noche, a la que se sumará el Dj Javi Eiroa.