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Carballo

Noicela celebra el próximo sábado su tercera Gran Pulpada

Hasta el viernes están abiertas las anotaciones; habrá música, sorteos y mucha animación

Rosa Balsa
29/09/2026 17:24
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Una pasada edición de la pulpada
Raúl López
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Noicela, en Baldaio (Carballo) se prepara para celebrar este sábado 3 de octubre su III Gran Pulpada. El evento se llevará a cabo en la pista polideportiva de Imende, con gastronomía, música, sorteos y mucha animación durante toda la jornada.

El menú está compuesto por entrantes a base de mejillones, empanada y embutidos; pulpo á feira; vino, cerveza y refresco; postre, café y chupito. También habrá menú infantil. El precio es de 40 euros los adultos; 18 euros los niños; en tanto que los menores de 5 años no pagan. 

Las personas interesadas en asistir pueden anotarse hasta este viernes. Los tickets pueden adquirirse en los cafés Os Delfíns (Noicela) y As Névedas (O Rapadoiro), en la peluquería Sofía (O Campo) o en la farmacia Ramón Páez (Rebordelos). También se pueden adquirir a través de la comisión de fiestas (Pablo, Lucía y Álvaro).

Habrá sesión vermú a partir de las 13.30 horas con el Dúo La Fábula, que también amenizará la tarde-noche, a la que se sumará el Dj Javi Eiroa. 

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