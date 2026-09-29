Unanimidad en el pleno carballés para exigir el autobús con la zona hospitalaria coruñesa

Las promotoras de la iniciativa (al fondo) asistieron al debate de la moción presentada por el grupo socialista y defendida por Mari Carmen Vila Mar Casal

La reivindicación de una conexión directa en autobús entre Carballo y la zona hospitalaria de A Coruña sumó este lunes el respaldo unánime de la corporación municipal. BNG, PSOE y PP votaron a favor de la moción presentada por los socialistas, dando apoyo institucional desde el Concello a una demanda impulsada por trabajadores que se desplazan habitualmente hasta los centros sanitarios coruñeses.

El respaldo llega después de semanas de movilización de los promotores, que ya han recogido 287 adhesiones y reúnen a 316 personas en la comunidad de WhatsApp creada alrededor de la iniciativa. El dossier elaborado para justificar la necesidad del servicio ya fue remitido a Mobilidade de la Xunta, a los alcaldes de la comarca, a la gerencia del Sergas, a la comisión de centro del Chuac y a la gerencia del área sanitaria de A Coruña e Cee.

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El documento recoge que 186 de las personas adheridas utilizarían el autobús todos los días y otras 80 entre tres y cuatro jornadas por semana. Además, 195 se desplazan actualmente en su vehículo particular, por lo que los impulsores defienden que la línea permitiría reducir de manera importante el número de coches que acceden diariamente al entorno hospitalario.

El apoyo del pleno de Carballo supone un nuevo paso en una reivindicación que ahora buscará trasladarse a las administraciones con competencias para hacer posible el servicio. Los promotores tienen ya varias citas cerradas para las próximas semanas.

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Este viernes mantendrán una reunión con Luis Verde Remeseiro, gerente del área sanitaria de A Coruña e Cee. El día 7 acudirán como invitadas del PSOE al hemiciclo del Parlamento de Galicia y el 14 de octubre celebrarán en A Coruña una reunión presencial con responsables de Mobilidade, solicitada el pasado 10 de septiembre.

La iniciativa plantea una conexión adaptada a los horarios laborales de la zona hospitalaria y aspira a dar servicio no solo a trabajadores residentes en Carballo, sino también a usuarios de otros municipios de la Costa da Morte que podrían desplazarse hasta la capital comarcal para utilizar la línea.