Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo busca sumar nuevas familias al colector marrón

Llega una nueva campaña informativa

Redacción Carballo
30/09/2026 11:42
16012025 campaña_mercado (2)
Cartel informativo sobre el colector marrón
Cedida
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Carballo refuerza la campaña de sensibilización sobre el colector marrón con el objetivo de seguir incrementando la participación ciudadana en la separación de residuos urbanos. Por ello, ha puesto en marcha los puntos de información sobre el colector marrón.

Actualmente hay 1.800 familias que forman parte del voluntariado marrón, pero el Concello quiere seguir ampliando esta cifra y anima a nuevos hogares a sumarse a la iniciativa. 

Casi la mitad de la basura que generan los hogares son restos orgánicos. Por ello, el colector marrón, destinado exclusivamente a este tipo de residuos, se implantó en el municipio carballés como la quinta fracción del sistema de recogida de residuos.

La particularidad del colector marrón es que permanece cerrado y su uso está reservado a las personas adheridas a la campaña, con el objetivo de garantizar una correcta separación de los residuos y reducir la presencia de materiales impropios.

Para facilitar información a la ciudadanía, este jueves se retoma la campaña de divulgación a pie de calle. La carpa 'Ti tes a chave' estará instalada en la calle Coruña de 10.30 a 13.30 horas para resolver dudas, informar y explicar el funcionamiento del sistema.

La campaña comienza este jueves y se repetirá los días 8, 11, 15, 22, 25 y 29 de octubre. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

16012025 campaña_mercado (2)

Carballo busca sumar nuevas familias al colector marrón
redacción carballo
20260924_123808

'O Recuncho de Sandra': quesería especializada que se suma a los puestos en el mercado de Carballo
Rosa Balsa
Un curso de soldadura en el Fórum Carballo

Carballo prepara un nuevo curso de soldadura TIG con 123 horas de prácticas en empresas
redacción carballo
El exalcalde Evencio Ferrero también participó en el homenaje

El BNG carballés organiza un homenaje a Evencio Ferrero al cumplirse un año de su jubilación
redacción carballo