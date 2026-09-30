Carballo busca sumar nuevas familias al colector marrón

Cartel informativo sobre el colector marrón Cedida

El Concello de Carballo refuerza la campaña de sensibilización sobre el colector marrón con el objetivo de seguir incrementando la participación ciudadana en la separación de residuos urbanos. Por ello, ha puesto en marcha los puntos de información sobre el colector marrón.

Actualmente hay 1.800 familias que forman parte del voluntariado marrón, pero el Concello quiere seguir ampliando esta cifra y anima a nuevos hogares a sumarse a la iniciativa.

Casi la mitad de la basura que generan los hogares son restos orgánicos. Por ello, el colector marrón, destinado exclusivamente a este tipo de residuos, se implantó en el municipio carballés como la quinta fracción del sistema de recogida de residuos.

La particularidad del colector marrón es que permanece cerrado y su uso está reservado a las personas adheridas a la campaña, con el objetivo de garantizar una correcta separación de los residuos y reducir la presencia de materiales impropios.

Para facilitar información a la ciudadanía, este jueves se retoma la campaña de divulgación a pie de calle. La carpa 'Ti tes a chave' estará instalada en la calle Coruña de 10.30 a 13.30 horas para resolver dudas, informar y explicar el funcionamiento del sistema.

La campaña comienza este jueves y se repetirá los días 8, 11, 15, 22, 25 y 29 de octubre.