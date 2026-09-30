El BNG urge ayudas para que los Concellos puedan hacer frente a los gastos del combustible

El diputado del BNG Óscar Ínsua Cedida

El portavoz de Administración Local del BNG en el Parlamento, Oscar Insua, defendió en una iniciativa para reclamar al PP que habilite una línea de ayudas específicas para que los concellos gallegos afronten la subida del precio de los combustibles y la energía sin poner en riesgo la prestación de servicios.

“Os concellos xa teñen unha situación financeira complexa e teñen que afrontar agora unha suba extraordinaria dos custos enerxéticos que non está contemplada nos seus orzamentos”, indicó el diputado nacionalista, quien advirtió de que “non podemos pedir aos concellos que presten máis servizos e que soporten máis custos e, ao mesmo tempo, dicirlles que arranxen cos mesmos recursos”. “Se queremos servizos municipais de calidade, necesitamos financiación suficiente”, añadió.

El BNG también insta a la Xunta a reclamar más medidas al Gobierno central, porque las aprobadas en el último Consejo de Ministros para paliar la subida del petróleo resultan insuficientes. Insiste en que las administraciones con competencias actúen para que la crisis en los precios de la energía "non se converta nunha crise na prestación dos servizos públicos". Lamenta que el PP votase en contra de la medida.