El Concello larachés creará una red de puntos de carga de vehículos eléctricos en puntos estratégicos

En la zona del campo da feira de Paiosaco se instalará un punto de carga MN

El Concello de A Laracha creará una red de puntos de carga para vehículos eléctricos en diferentes localizaciones del municipio con el fin de facilitar nuevas opciones de movilidad a los vecinos y acompañar a la progresiva implantación de este tipo de automóviles.

La iniciativa se hará por dos vías para integrar estos equipamientos tanto en nuevas actuaciones urbanas como en otros espacios estratégicos. Por una parte, los puntos de carga ya están previstos en tres proyectos de carácter más amplio promovidos por el propio Concello: la renovación de la Praza do Concello, la humanización del entorno del CEIP Otero Pedrayo y la creación de una nueva plaza pública en el Igrexario de Lestón. Así, esos equipamientos quedarán incorporados a las actuaciones de mejora y transformación previstas en estos espacios.

Por otra parte, en próximas fechas el Concello sacará la licitación de la instalación y gestión de otros puntos de carga en cinco localizaciones del municipio: la plaza Les Sables d'Olonne de A Laracha, el campo ferial de Paiosaco, la zona da Ínsua en Caión, la urbanización Monte Claro de Cabovilaño y el parque empresarial junto al vivero de empresas.

En este segundo caso, la empresa que resulte adjudicataria deberá asumir la instalación, gestión y explotación de los puntos de carga, mientras que el Concello facilitará la disposición de los espacios físicos necesarios para su implantación.

La distribución prevista permitirá acercar estos puntos de carga a diferentes ámbitos y realidades del municipio, ofreciendo nuevas posibilidades a los usuarios de vehículos eléctricos, que podrán realizar sus recargas en distintos lugares.