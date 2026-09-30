Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Las familias del colegio Bergantiños inician una recogida de firmas en Change.org para "un comedor para todos"

Recuerdan que 40 alumnos no pueden disfrutar de este servicio por la falta de plazas 

Redacción Carballo
30/09/2026 19:29
protesta comedor CEIP Bergantiños (3)
Una protesta por el comedor en el CEIP Bergantiños (3)
IG
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las familias del CEIP Bergantiños de Carballo continúan en sus reivindicaciones para conseguir plazas de comedor para todos los solicitantes. Recuerdan que se han presentado 190 solicitudes para 150 plazas, por lo que 40 niños han quedado fuera.

 Las familias preparan un escrito para presentar en la Consellería de Educación, en el que piden un estudio para analizar la capacidad del comedor y las posibilidades de ampliación. Aclaran que no están cuestionando los criterios de adjudicación de las plazas, sino que quieren conseguir que se atienda a todas las solicitudes presentadas.

 Además, de forma paralela se puso en marcha una recogida de firmas a través de Change.org y se creó un perfil ‘Comedor para Todos Bergantiños’ desde el que se irá informando de la situación. “Non queremos que a falta de espazo sexa o final da resposta, senón o punto de partida para buscar unha solución”, destacan. 

Las familias del centro ya llevan semanas reclamando que se amplíen las plazas de comedor para que así puedan disfrutar de este servicio y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El diputado del BNG Óscar Ínsua

El BNG urge ayudas para que los Concellos puedan hacer frente a los gastos del combustible
redacción carballo
Puesto en la feria de Paiosaco

El Concello larachés creará una red de puntos de carga de vehículos eléctricos en puntos estratégicos
redacción carballo
protesta comedor CEIP Bergantiños (3)

Las familias del colegio Bergantiños inician una recogida de firmas en Change.org para "un comedor para todos"
redacción carballo
fiot-002

Vuelve el ciclo OTNI a Carballo, con una obra que aborda la muerte a través de la mirada de una niña
redacción carballo