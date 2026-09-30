Las familias del colegio Bergantiños inician una recogida de firmas en Change.org para "un comedor para todos"

Una protesta por el comedor en el CEIP Bergantiños (3) IG

Las familias del CEIP Bergantiños de Carballo continúan en sus reivindicaciones para conseguir plazas de comedor para todos los solicitantes. Recuerdan que se han presentado 190 solicitudes para 150 plazas, por lo que 40 niños han quedado fuera.

Las familias preparan un escrito para presentar en la Consellería de Educación, en el que piden un estudio para analizar la capacidad del comedor y las posibilidades de ampliación. Aclaran que no están cuestionando los criterios de adjudicación de las plazas, sino que quieren conseguir que se atienda a todas las solicitudes presentadas.

Además, de forma paralela se puso en marcha una recogida de firmas a través de Change.org y se creó un perfil ‘Comedor para Todos Bergantiños’ desde el que se irá informando de la situación. “Non queremos que a falta de espazo sexa o final da resposta, senón o punto de partida para buscar unha solución”, destacan.

Las familias del centro ya llevan semanas reclamando que se amplíen las plazas de comedor para que así puedan disfrutar de este servicio y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.