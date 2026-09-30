'O Recuncho de Sandra': quesería especializada que se suma a los puestos en el mercado de Carballo

Sandra Capelán Arana, en su puesto del mercado carballés Cedida

La plaza de abastos de Carballo cuenta con un nuevo puesto. de Se trata de 'O Recuncho de Sandra', una quesería con diferentes variedades de quesos del país, además de mermeladas, membrillo y conservas. Hasta el momento no existía un puesto de estas características.

La iniciativa corresponde a Sandra Capelán Arana. que tiene la intención de ir ampliando poco a poco la selección de productos, con una apuesta especial por los pequeños productores y el producto de proximidad.

Este nuevo puesto permite seguir diversificando la oferta del mercado municipal, en el que actualmente hay carnicerías, pescaderías, panaderías, frutería, floristería, cafetería y otros establecimientos y servicios.

Desde el Concello carballés resaltan que los productos frescos y de proximidad siguen siendo una de las principales señas de identidad de la plaza, con productos de la huerta y del mar de Bergantiños, pan de Carballo, carnes de la comarca y frutas y verduras de temporada.

A apertura deste novo posto permite seguir diversificando a oferta do mercado municipal, no que actualmente poden atoparse tamén carnizarías, peixarías, panadarías, froitaría, floraría, cafetaría e outros establecementos e servizos. A alimentación fresca e de proximidade segue sendo un dos principais sinais de identidade da praza, con produtos da horta e do mar de Bergantiños, pan de Carballo, carnes da comarca e froitas e verduras de tempada.