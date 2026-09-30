Vuelve el ciclo OTNI a Carballo, con una obra que aborda la muerte a través de la mirada de una niña 

Carles Sans el pasado sábado en el FIOT Raúl López Molina

El Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT) continúa esta semana con el regreso de uno de los espacios más singulares del certamen, el ciclo OTNI, que arranca este jueves con la función ‘Ningún tira flores nos enterros’, de Carlota e Compañía.

La programación de sala también dará comienzo el sábado con Chévere con Ictus (Anatomia de A derradeira leición de Castelao). Circo, narración oral, poesía y humor completan la programación de este segunda semana del festival. El Pazo da Cultura acogerá este jueves (19.30 horas) la representación de ‘Ninguén tira flores nos enterros’, un espectáculo que nació en el certamen Metro Cadrado del año 2023, donde obtuvo el premio a la mejor interpretación.

Una boda y un entierro celebrados el mismo día son el punto de partida de la función, que aborda la muerte desde la mirada de una niña de 11 años. Justo antes del comienzo de la obra se inaugura en el Pazo da Cultura la exposición ‘Zoom FIOT 2025’.

Este viernes vuelve el Teatro de Rúa con Sue Moreno en la Praza da Cruz Vermella (18.00 horas) y Zirko Txosko en la Praza do Concello (19.30), mientras que Carmen Conde y Lúa Mosquetera estarán en el Café Colón y el Casino respectivamente, dentro de la Rúa dos Contos.