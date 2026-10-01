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Carballo

‘A voltas co cole’ del CCA reparte sus cinco tabletas entre Carballo y Malpica

La presidenta del CCA, Silvana Rama, destacó la acogida conseguida por la iniciativa.

Redacción Carballo
01/10/2026 12:10
Las cinco ganadoras de las tabletas de la campaña de la vuelta al cole del CCA de Carballo
Las cinco ganadoras de las tabletas de la campaña de la vuelta al cole del CCA de Carballo
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Cuatro vecinos de Carballo y una participante de Leiloio, en Malpica, se han llevado las cinco tabletas sorteadas como premio final de ‘A voltas co cole’, la campaña con la que el Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo acompañó este año el regreso a las aulas.

Las ganadoras son Raquel Rosende Pereira, Sasha Castagnin, Verónica Fernández Lois, Lorena Lema Busto y Beatriz González Vieites. Todas ellas recibieron este miércoles sus premios durante un acto en el que participó Otilia Fornis, vocal del CCA y representante de Informática Valem, establecimiento que colaboró en el desarrollo de la iniciativa.

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A la búsqueda de gangas en el MercaEdillo de Carballo

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Para llegar al sorteo final había que superar primero el juego organizado por el CCA. Solo nueve participantes consiguieron completar el panel de ‘A voltas co cole’ durante las dos jornadas celebradas en la Praza do Concello los días 4 y 18 de septiembre.

Los nueve obtuvieron además un premio directo de 50 euros para gastar en el comercio local. Los cheques pueden utilizarse hasta mediados de octubre en los más de cien establecimientos asociados al CCA y algunos de los beneficiarios ya los emplearon para afrontar gastos relacionados con la vuelta a las aulas.

Vuelta al cole CCA (2)

'A voltas co cole', premios y juegos en la campaña del CCA carballés

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Entre esos nueve finalistas se realizó el 25 de septiembre, en Buy&Sell, el sorteo de las cinco tabletas que ahora han sido entregadas. La elección de las ganadoras fue retransmitida en directo a través de la cuenta de Instagram del CCA.

‘A voltas co cole’ desarrolló su segunda edición entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre con la participación de 22 establecimientos asociados. Además de los cheques y las tabletas, durante la campaña se repartieron material escolar, regalos, descuentos, entradas de cine y otros vales.

La presidenta del CCA, Silvana Rama, destacó la acogida conseguida por la iniciativa. “Estamos moi satisfeitos coa acollida que tivo esta segunda edición. Conseguimos combinar promoción do comercio local, premios e unha actividade pensada para compartir en familia, ao tempo que axudamos a aliviar parte dos gastos que supón a volta ás aulas”, señaló.

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