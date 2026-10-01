Carballo reúne a expertos de cuatro continentes para explorar otras formas de usar el dinero

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Förum Carballo EC

Carballo se convertirá los días 10 y 11 de octubre en punto de encuentro de especialistas y experiencias sobre monedas sociales y complementarias. Más de una decena de expertos procedentes de la península ibérica, México, Brasil, Argentina e Italia participarán en el XV Encontro Ibérico de Moedas Sociais e Complementarias, que se celebrará en el Fórum y abordará las posibilidades de estos sistemas para favorecer el comercio local y crear redes de intercambio al margen del dinero convencional.

La cita está organizada por la Rede polo Decrecemento y el Casino de Carballo y combinará charlas, talleres y actividades prácticas. Entre los asuntos que se pondrán sobre la mesa figuran quién y cómo se diseña el dinero, el papel que pueden desempeñar los métodos de pago locales en momentos de crisis o las experiencias que ya funcionan en distintos territorios.

Charlas, artesanía y música en el Casino carballés alrededor del Día do Decrecemento Más información

Una de ellas será la Turuta, moneda creada en 2011 en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona. También se conocerán iniciativas brasileñas como la Pila y la Orquídea y diferentes experiencias relacionadas con los bancos de tiempo.

El encuentro tendrá además una vertiente directamente relacionada con Galicia. Los organizadores pretenden que Carballo sirva para avanzar en la recuperación de Sabia, una moneda social creada en Galicia que actualmente permanece sin circulación, con la intención de volver a activarla.

Un mercado para intercambiar sin euros

Otro de los proyectos que se presentarán será la Red de Intercambio de Monedas Alternativas, Solidarias y Banco de Tiempo (RIAS). La iniciativa plantea conectar monedas locales y sociales y bancos de tiempo para permitir intercambios entre ellos sin necesidad de recurrir al dinero convencional. Cada sistema conservaría sus propias normas, pero podría relacionarse con el resto de la red.

La propuesta tendrá también una demostración práctica. Durante la tarde del sábado se celebrará un Mercado Ecosocial en el que podrán intercambiarse productos y monedas procedentes de diferentes lugares.

Caixa Rural Galega salda su “deuda histórica” con Carballo con la primera oficina en el municipio Más información

El juego tendrá asimismo un peso destacado en las jornadas como herramienta para explicar de manera práctica el funcionamiento del dinero, los flujos económicos y los procesos especulativos. El programa se completará el sábado por la noche con una foliada en el Casino de Carballo, amenizada por Arume de Verdillo y Arrancadeira.

La participación está abierta al público y será gratuita, aunque requiere inscripción previa. Las actividades comenzarán a las 10.00 horas.

El encuentro de monedas sociales nació en 2012 en Vilanova i la Geltrú con 16 monedas representadas y desde entonces se celebra anualmente en diferentes lugares. Tras su edición de Lisboa en 2025, la cita adquirió carácter ibérico y este año tendrá a Carballo como sede.