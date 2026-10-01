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Carballo

El FIOT, a través de la cámara fotográfica 

Inaugurada la exposición 'Zoom FIOT', con imágenes del festival del pasado año

Redacción Carballo
01/10/2026 21:00
Zoom FIOT
La exposición Zoom FIOT
Mar Casal
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El Pazo da Cultura de Carballo acoge desde este jueves la exposición fotográfica Zoom FIOT, que incluye imágenes de la pasada edición del festival.

Los autores de las imágenes son los fotógrafos Marcos Rodríguez, Antonio Fernández, José Juan Pérez, Cristina Becerra, José Manuel Pérez, Daría García y María Barca. La muestra fue inaugurada este jueves y puede visitarse en la sala de exposiciones -1 del Pazo. 

Este jueves también comenzó el ciclo OTNI con la obra 'Ninguén tira fotos nos enterros', de Carlota y Compañía, una propuesta que nació del certamen Metro Cadrado del festival. 

Las actividades del FIOT continúan este viernes con una intensa jornada con el Teatro de Rúa y la Rúa dos Contos. A las 18.00 horas en la Praza da Cruz Vermella, Sue Moreno presentará '5.0', un espectáculo donde a través del circo, música, danza, flamenco y humor se reflexiona sobre la transformación del cuerpo por el paso del tiempo. A las 19.30 horas en la Praza do Concello será el turno de 'Tavole', de Zirko Txosko, un espectáculo de circo contemporáneo para todos los públicos.

Dentro de la Rúa dos Contos, Carmen Conde presentará 'O que non estaba escrito', en el Café Colón (21.00 horas), y Lúa Mosquetera llevará su 'Poesía Acústica' al Casino (23.00 horas). El sábado la compañía Chévere abrirá la programación de sala.

Zoom FIOT
Los autores de la muestra Zoom FIOT con Maruxa Suárez
Mar Casal
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