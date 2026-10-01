La capacidad inversora de Carballo está al nivel de ciudades como Lugo

Obras en la parroquia de Sísamo ejecutadas por el Concello carballés Archivo

Carballo cerró 2025 con 7,97 millones de euros de inversiones reales ejecutadas, una cifra que vuelve a situar al municipio entre los concellos gallegos con mayor capacidad inversora y que lo coloca prácticamente al nivel de una capital de provincia como Lugo. La diferencia en las inversiones reales de ambos municipios fue el año pasado de apenas 290.000 euros: la ciudad lucense ejecutó 8,26 millones frente a los 7,97 de Carballo, pese a la considerable diferencia de población.

Los fondos europeos elevan el presupuesto de Carballo para 2026 hasta los 37,6 millones de euros Más información

Los datos de las liquidaciones presupuestarias permiten dimensionar el lugar que ocupa Carballo a nivel de Galicia. A la capacidad inversora carballesa solo se acercaron Ribeira y O Porriño con 7,25 millones, respectivamente, mientras que por encima se situaron Oleiros, con 10,83 millones; Ferrol, con 12,42 millones; Arteixo, con 12,54 millones; Santiago, con 13,82 millones; Pontevedra, con 15,27 millones; Ourense, con 22,59 millones; Vigo, con 33,56 millones, y A Coruña, con 35,65 millones.

Esa capacidade de investimento e ese nivel de investimento está ao nivel das grandes cidades, a pesar de que Carballo aínda non o é Daniel Pérez, alcalde de Carballo

El alcalde, Daniel Pérez, considera que la comparación refleja la fortaleza económica alcanzada por el Concello. “Esa capacidade de investimento e ese nivel de investimento está ao nivel das grandes cidades, a pesar de que Carballo aínda non o é”, señala. A su juicio, los datos responden tanto a la situación financiera municipal como a la capacidad de planificación y ejecución del gobierno local.

Con 32.120 habitantes, los 7,97 millones ejecutados equivalen a 248 euros de inversión por vecino. Carballo concentra además por sí solo cerca del 30% de los 26,2 millones de inversión real que sumaron en 2025 todos los municipios de la Costa da Morte que han presentado la liquidación de los presupuestos al Ministerio de Hacienda.

Prudencia en las cuentas

Pérez atribuye la continuidad de estos niveles a dos cuestiones: “Sendo moi prudentes nas previsións, facendo un moi bo traballo de preparación de orzamentos”, apuntando tanto a los ingresos propios como a los procedentes de otras administraciones.

Carballo destinó casi ocho millones de euros a inversiones reales en 2025, la cifra más alta de los últimos años Más información

Carballo se mantiene entre los diez municipios gallegos que más invierten Más información

Uno de los factores que destaca es el comportamiento de la recaudación municipal. Según Pérez, Carballo mantiene unos niveles muy elevados de cobro durante el período voluntario, circunstancia que permite estimar con mayor precisión los ingresos disponibles antes de diseñar las inversiones. “A xente de Carballo é cumpridora, pagadora, e hai un sistema instaurado que funciona”, afirma.

También señala la importancia que tiene para la planificación disponer de sistemas estables para conocer con antelación las aportaciones de otras administraciones. En este sentido, cita a la Diputación de A Coruña por contar con criterios que permiten al Concello prever aproximadamente y con antelación de los recursos que recibirá cada ejercicio.