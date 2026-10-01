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Diario de Ferrol

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Carballo

La fotógrafa Cristina Becerra, finalista en los Premios Luces de Granada 

La imagen de los premios fue tomada en la localidad de Rodís, en Cerceda, su tierra natal

Diana Bergara
01/10/2026 20:17
Cristina Becerra
Cristina Becerra en un premio el pasado año
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La fotógrafa de Cerceda Cristina Becerra, afincada en Malpica, está nominada en los Premios Luces de Granada 2026 por una obra realizada en su tierra natal de Rodís, en la categoría Gráfico. La nominación tiene un significado especial para esta profesional, al estar muy vinculada al lugar donde se tomó la imagen. 

“Que unha fotografía feita en Rodís, o lugar onde nacín, poida chegar ata un certame internacional é algo que me fai especial ilusión. É unha maneira de demostrar que tamén desde os pequenos lugares, desde as aldeas e desde o rural, hai historias e imaxes que poden chegar moi lonxe”, subrayó Becerra, que cuenta con una larga trayectoria profesional, combinando fotografía social y de eventos con retratos, reportajes y otros proyectos.

 Su relación con la fotografía va más allá del ámbito profesional. En los últimos años desarrolló un proyecto personal centrado en Rodís y en la comarca de Ordes con el fin de documentar sus rincones, sus personas y momentos de la vida cotidiana. “Ás veces pensamos que para que unha fotografía teña importancia ten que nacer nun lugar extraordinario, pero eu creo que non. As historias están nas nosas aldeas, nas nosas persoas e no noso día a día. Só temos que aprender a miralas”, añade.

Fotografía de Cristina Becerra
Fotografía nominada de Cristina Becerra
Cristina Becerra

Para Cristina Becerra, el hecho de que esta esta fotografía naciese en Rodís y ahora llegue a Granada convierte esta nominación en un reconocimiento especialmente emotivo. "É unha fotografía que naceu na miña terra e que agora viaxa moito máis lonxe. E iso, para min, xa é algo moi bonito", subraya la fotógrafa. 

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