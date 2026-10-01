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Carballo

Los Baños Vellos de Carballo, ejemplo en Madrid de cómo “transformar a rúa para recuperar o barrio”

El concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane, expuso el proyecto carballés en el Laboratorio de Innovación Urbana organizado por Marcoam

A. Pérez Cavolo
01/10/2026 13:30
El concejal Juan Seoane presentando el Madrid el proyecto de transformación de Baños Vellos
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La transformación de los Baños Vellos y las calles de su entorno se presentó este miércoles en Madrid como ejemplo de recuperación del espacio público. El concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane, expuso el proyecto carballés en el Laboratorio de Innovación Urbana organizado por MATCOAM, el departamento del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid especializado en materiales y soluciones para la edificación y el espacio urbano.

Transformar a rúa para recuperar o barrio”. Con esta idea resumió Seoane el proceso desarrollado en las calles Pontevedra, Ourense, Estrela, Baños Vellos y Lugo, un ámbito del centro urbano con una fuerte identidad histórica vinculada a la presencia del antiguo balneario.

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El punto de partida era un espacio en el que el vehículo privado tenía un importante protagonismo, con tráfico de agitación, problemas de accesibilidad, escasas zonas para la estancia y una baja calidad ambiental. Para abordar esta situación, el Concello elaboró en 2020 el Plan Director dos Baños Vellos, sustentado en un estudio de la movilidad, el espacio público, la actividad económica y la accesibilidad, además de incorporar la participación ciudadana.

A partir de ese diagnóstico se planteó la transformación posterior de las calles, buscando ganar espacio para los peatones, aumentar las posibilidades de caminar y permanecer en ellas e introducir más vegetación. El proyecto también trató de recuperar la relación de esta parte de Carballo con la historia de los Baños Vellos.

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La experiencia carballesa compartió espacio en Madrid con proyectos y profesionales especializados en diseño urbano, paisajismo y urbanismo táctico, así como con representantes municipales, empresas vinculadas a soluciones para el espacio urbano y la Rede de Cidades que Camiñan.

El encuentro sirvió para analizar distintas formas de intervenir en las ciudades ante cuestiones como la adaptación climática, la sostenibilidad, la accesibilidad, la circularidad y la inclusión social.

La presencia de Carballo tendrá además continuidad más allá de la jornada. MATCOAM recopilará las experiencias y conclusiones del Laboratorio de Innovación Urbana en un informe e incorporará los casos presentados a su repositorio de recursos sobre innovación urbana, de modo que la transformación desarrollada en los Baños Vellos quedará recogida como uno de los ejemplos analizados durante el encuentro.

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