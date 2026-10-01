Los Ratos de Lonxedetodo regresan a Carballo con nuevas historias 

Una propuesta de Trinke Trinke en Carballo IG

Los Ratos de Lonxedetodo vuelven a las bibliotecas de Carballo con nuevas historias. La biblioteca Rego da Balsa retomará el 14 de octubre la programación habitual, con un calendario de espectáculos infantiles de la mano de la compañía Trinke Trinke, como herramienta para animación a la lectura.

Sus protagonistas proceden de un lugar donde los libros y la lectura ocupan un lugar central en la vida de la comunidad, por lo que además de promover la lectura y el gusto por la literatura, se estimulan la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y el espíritu crítico de los más pequeños.

La primera de las propuestas será el miércoles 14 de octubre con ‘Unhas botas misteriosas’. Seguirán el día 28 con ‘O cole de Lonxedetodo’; el 11 de noviembre, con ‘Adeus avó, sempre te quererei!’; el 25 de noviembre, con ‘A vida na selva’; el 9 de diciembre, con ‘Unha praia particular’; y el 23 de diciembre, con ‘Contos de Perrault’.

Las actividades regresarán en el mes de enero, tras el parón navideño. Están dirigidas a los niños de 4 a 8 años y habrá dos sesiones, a las 17.30 y 18.30, con inscripción previa.