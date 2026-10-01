Luz Pardo | “Cuando empezamos, el negocio y también el mundo del café eran muy diferentes”

La familia Pardo Vázquez de Cafés Lúa Cedida

Lo que hace más de 37 años comenzaron Luz Pardo y Antonio Vázquez en Carballo es hoy un proyecto en el que trabajan también sus hijas, Laura y Ana. Cafés Lúa llega al Día Internacional del Café manteniendo su carácter familiar, pero con dos generaciones compartiendo ahora las decisiones y la evolución de una empresa que ha cambiado al mismo tiempo que lo hacía el consumo de café.

La firma nació vinculada especialmente a la hostelería, que continúa teniendo un peso importante en su actividad. Desde sus comienzos apostó por el trabajo artesanal del producto y, con el paso de los años, fue ampliando sus canales y adaptándose a nuevas formas de consumo.

No hablamos de dos proyectos distintos, sino de cuatro personas trabajando sobre una misma empresa y aprendiendo unas de otras Laura Vázquez, directora general de Cafés Lúa

La incorporación de Laura y Ana no ha significado la retirada de sus padres. Luz y Antonio continúan en el proyecto, de modo que la experiencia acumulada durante más de tres décadas convive diariamente con las nuevas perspectivas de sus hijas.

“Cuando empezamos, el negocio y también el mundo del café eran muy diferentes”, recuerda Luz Pardo. Para la fundadora, el reto pasa por que la empresa pueda seguir creciendo “sin perder su esencia” ni la forma de trabajar el producto que ha acompañado a Cafés Lúa desde sus inicios.

Cafés Lúa acerca la cultura del café artesano a los eventos del verano gallego Más información

Laura Vázquez, perteneciente a la segunda generación y actual directora general, destaca precisamente esa convivencia. “No hablamos de dos proyectos distintos, sino de cuatro personas trabajando sobre una misma empresa y aprendiendo unas de otras”, señala.

Del tostado a las nuevas experiencias

En estos años, la evolución de Cafés Lúa no se ha limitado al cambio generacional. La empresa ha renovado su imagen, reforzado su presencia digital y ampliado las formas con las que busca acercar el café al consumidor.

A las vías tradicionales de comercialización se han sumado catas, clases magistrales y participación en eventos, además de colaboraciones con nombres conocidos como la chef Lucía Freitas o el actor y humorista Xosé A. Touriñán. Con estas propuestas, la firma busca llevar el conocimiento del café más allá de su consumo cotidiano y relacionarlo con ámbitos como la gastronomía y la cultura.

La empresaria malpicana Luz Pardo recibe en Madrid el Premio Mujer Fedepe Más información

También ha introducido cambios en sus procesos y productos vinculados a la sostenibilidad. El café se tuesta utilizando pellets de madera como fuente de energía, mientras que la oferta ha incorporado una mayor presencia de cafés ecológicos y cápsulas biodegradables. La reutilización de los sacos empleados para transportar café para elaborar bolsos artesanales es otra de las iniciativas desarrolladas.