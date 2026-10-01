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Carballo

Luz Pardo | “Cuando empezamos, el negocio y también el mundo del café eran muy diferentes”

La firma carballesa Cafés Lúa llega al Día Internacional del Café manteniendo su carácter familiar, con dos generaciones que buscan seguir creciendo “sin perder su esencia”

A. Pérez Cavolo
01/10/2026 10:18
La familia Pardo Vázquez de Cafés Lúa
La familia Pardo Vázquez de Cafés Lúa
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Lo que hace más de 37 años comenzaron Luz Pardo y Antonio Vázquez en Carballo es hoy un proyecto en el que trabajan también sus hijas, Laura y Ana. Cafés Lúa llega al Día Internacional del Café manteniendo su carácter familiar, pero con dos generaciones compartiendo ahora las decisiones y la evolución de una empresa que ha cambiado al mismo tiempo que lo hacía el consumo de café.

La firma nació vinculada especialmente a la hostelería, que continúa teniendo un peso importante en su actividad. Desde sus comienzos apostó por el trabajo artesanal del producto y, con el paso de los años, fue ampliando sus canales y adaptándose a nuevas formas de consumo.

No hablamos de dos proyectos distintos, sino de cuatro personas trabajando sobre una misma empresa y aprendiendo unas de otrasLaura Vázquez, directora general de Cafés Lúa

La incorporación de Laura y Ana no ha significado la retirada de sus padres. Luz y Antonio continúan en el proyecto, de modo que la experiencia acumulada durante más de tres décadas convive diariamente con las nuevas perspectivas de sus hijas.

“Cuando empezamos, el negocio y también el mundo del café eran muy diferentes”, recuerda Luz Pardo. Para la fundadora, el reto pasa por que la empresa pueda seguir creciendo “sin perder su esencia” ni la forma de trabajar el producto que ha acompañado a Cafés Lúa desde sus inicios.

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Laura Vázquez, perteneciente a la segunda generación y actual directora general, destaca precisamente esa convivencia. “No hablamos de dos proyectos distintos, sino de cuatro personas trabajando sobre una misma empresa y aprendiendo unas de otras”, señala.

Del tostado a las nuevas experiencias 

En estos años, la evolución de Cafés Lúa no se ha limitado al cambio generacional. La empresa ha renovado su imagen, reforzado su presencia digital y ampliado las formas con las que busca acercar el café al consumidor.

A las vías tradicionales de comercialización se han sumado catas, clases magistrales y participación en eventos, además de colaboraciones con nombres conocidos como la chef Lucía Freitas o el actor y humorista Xosé A. Touriñán. Con estas propuestas, la firma busca llevar el conocimiento del café más allá de su consumo cotidiano y relacionarlo con ámbitos como la gastronomía y la cultura.

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También ha introducido cambios en sus procesos y productos vinculados a la sostenibilidad. El café se tuesta utilizando pellets de madera como fuente de energía, mientras que la oferta ha incorporado una mayor presencia de cafés ecológicos y cápsulas biodegradables. La reutilización de los sacos empleados para transportar café para elaborar bolsos artesanales es otra de las iniciativas desarrolladas.

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