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Carballo

Carballo aprende a reparar, transformar y reutilizar la ropa con los obradoiros de costura creativa y upcycling

La biblioteca Rego da Balsa acogerá en octubre y noviembre seis sesiones formativas

Diana Bergara
02/10/2026 19:16
Biblioteca Rego da Balsa de Carballo
Los obradoiros serán en la biblioteca
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El Concello de Carballo pone en marcha este mes un ciclo de obradoiros de costura creativa y upcycling textil, para acercar a la ciudadanía herramientas prácticas para alargar la vida útil de la ropa y transformar su relación con la moda a través del diseño circular.

La propuesta parte de una sencilla idea: la pieza más sostenible es la que ya tenemos. Los obradoiros apuestan por una economía circular de la moda: reparar, transformar y reimaginar. 

Serán cinco sesiones para adultos en los meses de octubre y noviembre, de dos horas y media de duración cada una (de 11.00 a 13.30 horas). 

El ciclo comenzará el próximo jueves 8 de octubre con un obradoiro pensado para quienes quieran perder el miedo a la aguja y ganar autonomía con el costurero. Bajo el título 'Primeiros pasos na costura', esta primera sesión ofrecerá conocimiento de las herramientas básicas, como enhebrar la aguja, hacer nudos de remate y practicar puntadas fundamentales. 

Cada participante elaborará un muestrario de puntadas físico que servirá de guía de consulta.

La segunda sesión será el viernes 9 titulada 'Aprende a reparar', donde se aprenderá a coser botones, colocar corchetes y realizar reparaciones y refuerzos de costuras.

El viernes 23 será el turno de 'Baixos e acabados', una sesión en la que los participantes aprenderán a tomar medidas, marcado, bajo sencillo y bajo invisible, con técnicas específicas para el grueso del tejido vaquero.

El viernes 30 llega el turno para 'Customiza a túa roupa', una sesión en la que aprender a convertir una pieza olvidada en una joya exclusiva, explorando la autoexpresión y el consumo responsable.

La última sesión será el miércoles 18 de noviembre, titulada 'Crea a túa tote bag'. Aquí se aprenderá a transformar un pantalón denim en desuso en una bolsa resistente y funcional, aprovechando elementos originales como petos y costuras. 

Por otro lado, el 17 de octubre se celebrará una sesión para niños de 6 a 12 años, en la que se les enseñará a hacer títeres de upcycling con calcetines.

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