Carballo aprende a reparar, transformar y reutilizar la ropa con los obradoiros de costura creativa y upcycling

Los obradoiros serán en la biblioteca Cedida

El Concello de Carballo pone en marcha este mes un ciclo de obradoiros de costura creativa y upcycling textil, para acercar a la ciudadanía herramientas prácticas para alargar la vida útil de la ropa y transformar su relación con la moda a través del diseño circular.

La propuesta parte de una sencilla idea: la pieza más sostenible es la que ya tenemos. Los obradoiros apuestan por una economía circular de la moda: reparar, transformar y reimaginar.

Serán cinco sesiones para adultos en los meses de octubre y noviembre, de dos horas y media de duración cada una (de 11.00 a 13.30 horas).

El ciclo comenzará el próximo jueves 8 de octubre con un obradoiro pensado para quienes quieran perder el miedo a la aguja y ganar autonomía con el costurero. Bajo el título 'Primeiros pasos na costura', esta primera sesión ofrecerá conocimiento de las herramientas básicas, como enhebrar la aguja, hacer nudos de remate y practicar puntadas fundamentales.

Cada participante elaborará un muestrario de puntadas físico que servirá de guía de consulta.

La segunda sesión será el viernes 9 titulada 'Aprende a reparar', donde se aprenderá a coser botones, colocar corchetes y realizar reparaciones y refuerzos de costuras.

El viernes 23 será el turno de 'Baixos e acabados', una sesión en la que los participantes aprenderán a tomar medidas, marcado, bajo sencillo y bajo invisible, con técnicas específicas para el grueso del tejido vaquero.

El viernes 30 llega el turno para 'Customiza a túa roupa', una sesión en la que aprender a convertir una pieza olvidada en una joya exclusiva, explorando la autoexpresión y el consumo responsable.

La última sesión será el miércoles 18 de noviembre, titulada 'Crea a túa tote bag'. Aquí se aprenderá a transformar un pantalón denim en desuso en una bolsa resistente y funcional, aprovechando elementos originales como petos y costuras.

Por otro lado, el 17 de octubre se celebrará una sesión para niños de 6 a 12 años, en la que se les enseñará a hacer títeres de upcycling con calcetines.