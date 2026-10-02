Carballo enseña a los investigadores a contar la ciencia fuera del laboratorio

Un momento de la charla impartida por Ana Cambón en la cafetería Baños Vellos del Pint os Science Cedida

Investigadores de Carballo, universidades y centros de investigación podrán entrenarse en situaciones reales ante los medios de comunicación y aprender a trasladar su trabajo a las redes sociales en una jornada que reunirá el próximo 29 de diciembre en el Fórum Carballo a los comunicadores Luis Fraga, Manuel Rey y Yeray Folgar.

La formación, que comenzará a las 10.00 horas, abordará un problema habitual cuando una investigación sale del ámbito académico: cómo explicar contenidos complejos a un público no especializado sin perder rigor. La iniciativa forma parte del proyecto europeo Talento quilómetro cero (TALK0) y las inscripciones ya están abiertas.

La propuesta tendrá un marcado carácter práctico. Luis Fraga situará a los participantes frente a simulaciones de entrevistas y otras situaciones reales con periodistas. Mediante ejercicios de role-play, tendrán que explicar su trabajo y enfrentarse a las dificultades que surgen a la hora de seleccionar qué contar, cómo hacerlo y cómo transmitir un mensaje comprensible.

El segundo bloque, a partir de las 10.40 horas, estará dirigido por Manuel Rey, que analizará las claves para traducir conceptos, resultados y terminología científica a un lenguaje accesible para quienes no pertenecen al ámbito de la investigación. El reto será hacerlo sin simplificar hasta el punto de comprometer la precisión científica.

Del laboratorio a las redes sociales

Las redes sociales ocuparán otra parte de la jornada. Yeray Folgar impartirá desde las 11.50 horas la sesión ‘Divulgar nas redes sociais, por onde comezo?’, planteada como una introducción para investigadores que quieran utilizar estas plataformas para difundir su trabajo. Además de la creación de contenidos y comunidades, se abordará la exposición pública que supone tener presencia en ellas.

A las 12.40 horas, Fraga retomará la formación con ‘Como contar a miña investigación aos medios’, centrada esta vez específicamente en la relación entre científicos y periodistas y en cómo presentar una investigación para facilitar su comprensión y posterior divulgación.

La jornada concluirá a las 13.00 horas, después de tres bloques que buscan cubrir buena parte del recorrido que separa un resultado científico de su llegada al público: convertir el lenguaje especializado en una historia comprensible, saber explicarla ante un periodista y adaptarla después a los nuevos canales de comunicación.