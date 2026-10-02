Chévere inaugura la programación de sala del FIOT en Carballo

Espectáculo de circo en el FIOT de Carballo Mar Casal

Los espectáculos circenses del FIOT dan paso al programa de sala, que empieza este sábado en el Pazo da Cultura de Carballo con Chévere y la presentación de ICTUS ‘A derradeira leición’ (20.00 horas). También en el Pazo da Cultura, en el salón social, se podrá ver este sábado un nuevo espectáculo de la Rúa dos Contos, 'As ben dadas', de Atenea Rodríguez, a las 23.00 horas.

Este viernes el público pudo disfrutar de dos espectáculos con circo, acrobacias y mucho humor. Primero fue en la Praza da Cruz Vermella, con Sue Moreno, y después en la Praza do Concello, con Zirko Txosko, donde los más pequeños comprobaron como dos personajes se enfrentaron desde el humor a cuestiones como el bullying, la rivalidad, los egos o las guerras.

También estaba previstas para este viernes dos nuevos espectáculos de la Rúa dos Contos, Carmen Conde en el Café Colón; y Lúa Mosquetera en el Casino, para terminar la noche.