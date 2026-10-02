Comezan os clubs de lectura en Carballo
As Bibliotecas de Carballo empezan o curso cunha decena de actividades de promoción e dinamización da lectura e da creación literaria
Ler, compartir e crear. Con estas tres propostas, as bibliotecas municipais de Carballo arrancan unha nova tempada de promoción e dinamización da lectura e da creación literaria. Entre as novidades destacan a posta en marcha dun obradoiro de escritura creativa e a creación dun terceiro club de lectura para persoas adultas. A noticia foi recibida con aplausos na presentación do curso, que tivo lugar este venres nas Escolas do Xardín Agra de Caldas, coincidindo co inicio da actividade.
Co novo grupo de lectura amplíanse as oportunidades de participar na experiencia de lectura compartida.
A concelleira de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, explicou a oferta para este curso e agradeceu a participación de lectores e lectoras de todas as idades, e marcou como un dos retos acadar unha maior participación de adolescentes e mocidade. Para iso, apuntou, é imprescindible fomentar o hábito da lectura desde as idades máis temperás, e iso é o que se está a facer coas numerosas actividades de animación á lectura.
A programación tamén achega os libros a públicos diversos como ferramenta de inclusión e aprendizaxe, e abre a porta á creación literaria a través da escritura, cun novo obradoiro que tamén arrincou este venres.
Entre as actividades para este curso figuran:
Animación á lectura en galego: dous grupos para nenos e nenas de 0 a 6 anos, dinamizados por Sara Varela.
Espectáculos de animación á lectura: os Ratos de Lonxedetodo ofrecen espectáculos teatrais e musicais, a partir de contos infantís, para animar á lectura a nenos e nenas de 4 a 8 anos.
Club de lectura infantil: para nenos e nenas de 7 a 12 anos, tamén dinamizado por Sara Varela.
Club de lectura xuvenil: para adolescentes de 13 a 17 anos, co prazo de inscrición aínda aberto.
Club de lectura para persoas adultas da Biblioteca Rego da Balsa: conducido por Marta Villar.
Club de lectura Carballo en galego: nas Escolas do Xardín Agra de Caldas, conducido por Marta Villar.
Club de Lectura Carballo en Galego II: novo grupo para persoas adultas, na Biblioteca Rego da Balsa.
Ti tamén podes: actividade do programa Rompendo barreiras, dirixida a nenos e nenas de 6 a 12 anos que precisan apoio na aprendizaxe do galego e na súa integración social. Dinamizada pola educadora social Uxía Verdía.
O mundo por descubrir nos libros: actividade do programa Rompendo barreiras para nenos e nenas de 6 a 12 anos con necesidades educativas especiais, con experiencias lectoras accesibles e adaptadas.
Obradoiro de iniciación á escritura creativa en galego: impartido por Marta Villar, de outubro a xuño, con dúas sesións mensuais nas Escolas do Xardín Agra de Caldas.