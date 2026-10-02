El carballés Marcos Rodríguez aspira a cuatro Premios Quijote de Fotografía

Una de las fotos de Marcos Rodríguez con la que opta al Quijote por reportaje documental Marcos Rodriguez

El fotógrafo carballés Marcos Rodríguez, residente en Cee, opta este año a cuatro Premios Nacionales Quijote de Fotografía. Sus trabajos han sido nominados en las categorías de Retrato, Paisaje y Naturaleza, Libre Creación y Reportaje Documental, cuyos ganadores se conocerán el próximo jueves 8 de octubre en Cuenca.

Rodríguez llega así a la gala organizada por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla-La Mancha y Madrid (AFOCAM) con tres fotografías individuales y una serie documental compuesta por cuatro imágenes. Las cuatro candidaturas recorren registros muy diferentes, desde el paisaje hasta los incendios, pasando por el retrato y una propuesta más experimental.

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En Paisaje y Naturaleza, el fotógrafo parte de las texturas del litoral para construir una imagen que se aproxima a la abstracción. Ese componente creativo gana todavía más peso en la candidatura de Libre Creación, donde aves y mar se confunden mediante el movimiento y dejan abierta la interpretación de la escena.

La fotografía seleccionada en Retrato concentra su fuerza en el rostro y la mirada de un hombre, mientras que la propuesta de Reportaje Documental cambia completamente de escenario. En este caso, Rodríguez presenta una serie de cuatro fotografías tomadas durante una noche de incendios, con las llamas como telón de fondo y las personas que luchan contra el fuego como protagonistas.

Cuatro nominaciones después de ganar dos Quijotes

Las candidaturas llegan después de un 2025 en el que Marcos Rodríguez consiguió dos Premios Quijote, en Boda y Paisaje y Naturaleza. Ahora tendrá la oportunidad de ampliar ese palmarés en una gala en la que también se expondrán las obras nominadas.

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El certamen abre además otra posibilidad para sus fotografías. Según sus bases, las obras presentadas por autores españoles entrarán en el proceso de selección de la candidatura nacional para la próxima World Photographic Cup, el mundial de fotografía en el que el carballés ya consiguió la medalla de plata