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Carballo

El polígono de Carballo mejora los servicios para los transportistas con inversión municipal

El Concello ya instaló la nueva báscula para camiones que está pendiente de entrar en funcionamiento

A. Pérez Cavolo
02/10/2026 15:14
El nuevo aparcamiento del polígono de Carballo que está ejecutando el Concello
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El polígono de Carballo contará dentro de poco con nuevos servicios para los transportistas que se han materializado con inversión municipal. la más importante es la nueva báscula para camiones, cuya instalación ya está finalizada y a la espera de ponerse en funcionamiento. Se trata de una actuación ejecutada por el Concello que contó con un presupuesto de  146.814 euros y que está acompañada de una zona de acceso y circulación específicamente preparada para el tráfico pesado.

El nuevo equipamiento permitirá pesar los camiones que realizan transportes con origen o destino en las empresas instaladas en el parque empresarial. La actuación responde así a una necesidad vinculada directamente al movimiento de mercancías que genera la actividad industrial.

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Esta es la principal de las tres actuaciones que el Concello está desarrollando en el polígono por un importe conjunto de 241.575 euros. A ella se suman unas nuevas dependencias para transportistas, ya terminadas, y la construcción de un aparcamiento público junto al vivero de empresas, que se encuentra actualmente en obras.

Duchas y vestuarios para los transportistas

También están listas, aunque pendientes de entrar en funcionamiento, las nuevas casetas de servicio destinadas especialmente a los profesionales del transporte que trabajan o realizan operaciones en el polígono.

Las instalaciones cuentan con una zona de oficina, aseos, duchas y vestuarios y han supuesto una inversión de 46.462 euros. Con ellas se pretende ofrecer un servicio del que puedan hacer uso los transportistas durante sus desplazamientos al parque empresarial.

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Mientras tanto, las máquinas trabajan ya en una parcela municipal situada junto al vivero de empresas para crear un nuevo aparcamiento público. Se urbanizarán 1.080 metros cuadrados y se construirá una vía de acceso de 95 metros.

El aparcamiento está presupuestado en 48.298 euros, de los que 38.638 serán financiados por la Consellería de Economía e Industria mediante una subvención equivalente al 80% de la inversión subvencionable.

Las mejoras se completan con la renovación de la señalización horizontal del polígono, realizada directamente por la brigada municipal de obras. El Concello también señalizó las dos paradas de autobús habilitadas por la Xunta, situadas en la rotonda principal de la rúa Volframio y frente al centro municipal de promoción económica.

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