La carretera de Razo contará con dos nuevos tramos de sendas para peatones y ciclistas
El pleno de la Diputación aprobó por unanimidad este viernes el proyecto para actuar en la DP-1902
La carretera que une Carballo con Razo contará con dos nuevos tramos de senda peatonal entre Bértoa y Oza. El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad este viernes el proyecto para actuar en la DP-1902, que supondrá una inversión de 440.724 euros y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses.
La actuación permitirá crear un itinerario para peatones y ciclistas en una carretera que actualmente carece de él en su mayor parte, conectando núcleos situados entre las parroquias de Bértoa y Oza.
El proyecto no plantea una senda continua a lo largo de todo el recorrido, sino dos tramos diferenciados. El primero partirá del punto kilométrico 3 de la DP-1902 y llegará hasta el núcleo de As Encrucilladas. El segundo comenzará en el kilómetro 5 y continuará hasta el portal número 136, correspondiente a la última vivienda del lugar.
La senda tendrá un ancho mínimo de dos metros y se ejecutará en hormigón coloreado con fibra. Estará separada de la calzada o de las cunetas mediante bordillo prefabricado.
Las obras obligarán además a realizar movimientos de tierras y demoliciones de pavimentos y cierres existentes, que serán retranqueados. El proyecto contempla también nueva señalización horizontal y vertical y la reposición de los servicios que puedan resultar afectados por los trabajos.
La intervención servirá asimismo para renovar el drenaje de la carretera. Está previsto hormigonar y entubar cunetas e instalar nuevos sumideros y canalizaciones para las aguas pluviales.
Tras recibir la aprobación definitiva del pleno provincial, el proyecto podrá avanzar hacia su ejecución. Los trabajos dispondrán de un plazo de cinco meses, que empezará a contar al día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo.