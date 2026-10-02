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Carballo

La carretera de Razo contará con dos nuevos tramos de sendas para peatones y ciclistas

El pleno de la Diputación aprobó por unanimidad este viernes el proyecto para actuar en la DP-1902

A. Pérez Cavolo
02/10/2026 14:50
La carretera de Razo en la que actuará la Diputación
Archivo
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La carretera que une Carballo con Razo contará con dos nuevos tramos de senda peatonal entre Bértoa y Oza. El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad este viernes el proyecto para actuar en la DP-1902, que supondrá una inversión de 440.724 euros y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses.

La actuación permitirá crear un itinerario para peatones y ciclistas en una carretera que actualmente carece de él en su mayor parte, conectando núcleos situados entre las parroquias de Bértoa y Oza.

El proyecto no plantea una senda continua a lo largo de todo el recorrido, sino dos tramos diferenciados. El primero partirá del punto kilométrico 3 de la DP-1902 y llegará hasta el núcleo de As Encrucilladas. El segundo comenzará en el kilómetro 5 y continuará hasta el portal número 136, correspondiente a la última vivienda del lugar.

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La senda tendrá un ancho mínimo de dos metros y se ejecutará en hormigón coloreado con fibra. Estará separada de la calzada o de las cunetas mediante bordillo prefabricado.

Las obras obligarán además a realizar movimientos de tierras y demoliciones de pavimentos y cierres existentes, que serán retranqueados. El proyecto contempla también nueva señalización horizontal y vertical y la reposición de los servicios que puedan resultar afectados por los trabajos.

La intervención servirá asimismo para renovar el drenaje de la carretera. Está previsto hormigonar y entubar cunetas e instalar nuevos sumideros y canalizaciones para las aguas pluviales.

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Tras recibir la aprobación definitiva del pleno provincial, el proyecto podrá avanzar hacia su ejecución. Los trabajos dispondrán de un plazo de cinco meses, que empezará a contar al día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo.

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