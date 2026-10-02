La Casa do Concello de Carballo avanza hacia un futuro más eficiente y sostenible

Casa do Concello de Carballo Archivo

La Casa do Concello de Carballo está un paso más cerca de convertirse en un edificio más eficiente y sostenible. El gobierno municipal formalizó esta semana el contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación energética integral de las instalaciones, del que se encargará la empresa Giga. En un plazo de cinco meses, la firma deberá entregar el proyecto para, posteriormente, proceder a la licitación de las obras que se financiarán con fondos europeos.

La actuación no se limitará a una simple renovación del inmueble, sino que buscará convertir la Casa Consistorial en un edificio mucho más eficiente desde el punto de vista energético y ambiental.

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La intervención permitirá reducir un 49,82% el consumo de energía primaria no renovable, pasando de 136,29 a 68,39 kilovatios por metro cuadrado al año, además de elevar la calificación energética del edificio hasta la letra A. El inmueble, construido en 1973, presenta carencias tanto en su envolvente como en sus instalaciones, ya detectadas en la auditoría energética realizada en 2017.

La futura rehabilitación incluirá la mejora integral de las fachadas mediante una fachada transventilada, la sustitución de todas las carpinterías exteriores para mejorar el aislamiento térmico y acústico y la ejecución de una cubierta ecológica con paneles fotovoltaicos y un sistema de recogida y reutilización de aguas pluviales. También se renovará toda la iluminación con tecnología LED y se incorporarán medidas para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del edificio. Entre las actuaciones previstas figura además la retirada del amianto existente en la cubierta.

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Esta actuación se suma a la reforma integral de la Praza do Concello que también está a punto de adjudicarse. Esta mañana se reunió la mesa de contratación para la última valoración de la única oferta presentada por la empresa Vázquez y Reino.