La gerencia del Área Sanitaria y del Chuac respalda el autobús desde Carballo a la zona hospitalaria

Medio centenar de sanitarios y trabajadores del Chuac de la comarca se concentraron este jueves en Carballo R. Balsa

La propuesta para crear una línea de transporte público entre Carballo y el complejo hospitalario de A Coruña acaba de sumar el respaldo de las gerencias del Área Sanitaria de A Coruña e Cee y del Chuac. Las promotores de la iniciativa mantuvieron este viernes una reunión con Luis Verde Remeseiro y Javier Fernández Nistal, en la que ambos mostraron su apoyo a la conexión y su interés en que pueda hacerse efectiva.

Según explicaron las promotoras, los responsables sanitarios consideran que la puesta en marcha de la línea tendría beneficios tanto para el funcionamiento del área hospitalaria como para las personas que se desplazan hasta ella.

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Entre las ventajas señaladas se encuentra la posibilidad de reducir el uso del vehículo particular y aliviar los problemas de aparcamiento en el entorno hospitalario. También facilitaría los desplazamientos del personal y ofrecería una alternativa de transporte a pacientes y acompañantes procedentes de Carballo y la Costa da Morte.

Las promotoras quieren aclarar, no obstante, uno de los aspectos sobre los que aseguran que todavía existen dudas. La propuesta no plantea un autobús exclusivo para acudir al hospital, sino una línea pública que pueda utilizar cualquier persona.

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De esta forma, el servicio estaría abierto a pacientes, acompañantes y trabajadores del complejo hospitalario, pero también a cualquier usuario al que la conexión le resulte útil para desplazarse hasta A Coruña.

La iniciativa continúa, además, sumando adhesiones. Sus responsables aseguran que siguen recibiendo peticiones de personas interesadas en incorporarse a la reivindicación.

Cita con Mobilidade el 16 de octubre

Tras el encuentro de este viernes, el siguiente paso llegará el 16 de octubre, cuando las promotoras mantendrán una reunión presencial en A Coruña con responsables de Mobilidade de la Xunta.

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Será una cita especialmente relevante, ya que permitirá trasladar la propuesta directamente al departamento competente en materia de transporte y abordar las posibilidades de establecer la nueva conexión.