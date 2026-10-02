Rocío Díaz celebra su primer año en Carballo cuidando la salud de la mujer

Celebración del primer aniversario, este viernes Mar Casal

La clínica de fisioterapia Rocío Díaz, especializada en suelo pélvico y salud de la mujer, celebra este viernes su primer aniversario en Carballo. Un año después de abrir sus puertas, el proyecto conmemorará sus primeros doce meses de actividad con un encuentro en sus instalaciones de la rúa Álvarez de Sotomayor, 25.

Estos primeros doce meses han servido para ir asentando progresivamente la clínica y ampliar su relación con los pacientes. “Ha sido un año muy especial, en el que hemos ido creciendo poco a poco, consolidando la clínica y creando una bonita relación con nuestros pacientes y con la gente de Carballo”, explica Díaz.