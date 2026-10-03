El FIOT sube el telón de su programa de sala con ocho grandes propuestas

Chévere, este sábado en Carballo Raúl López

El Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, el FIOT, abrió este sábado uno de sus apartados más esperados, el programa de sala, que en esta 35 edición conforman ocho grandes propuestas.

Compañías y creadores de referencia de la escena gallega, nacional e internacional se suben al escenario del Pazo da Cultura con propuestas de marcada personalidad, nuevos lenguajes y una mirada crítica y humanista sobre cuestiones como el amor, la identidad, el poder o la memoria.

La encargada de subir el telón ha sido este sábado la compañía gallega Chévere con la obra ‘ICTUS (anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao)’, una pieza de teatro documental coproducida por el Centro Dramático Nacional.

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La siguiente cita del programa de sala será el viernes 9 con la troupe portuguesa Companhia do Chapitô, que regresa a Carballo para ofrecer su particular revisión cómica de la ‘Odisea’.

El sábado 10 será el estreno en Galicia de ‘Las gratitudes’, el aclamando montaje a partir del fenómeno literario de Delphine de Vigan, con Gloria Muñoz encabezando un reparto dirigido por Juan Carlos Fisher.

El programa de sala llegará a su ecuador el sábado 17 con ‘Libres!!!,’ un vitalista cabaré anarcosicalíptico de Esther Carrodeguas, protagonizado por Alba Flores y dirigido por el Premio Nacional de Teatro Andrés Lima. La obra recupera la memoria y la rebeldía de las Mujeres Libres de la Guerra española para reivindicar la utopía y la capacidad de transformar el mundo.

El viernes 23 será el estreno absoluto de ‘A arte da guerra’, con Mofa e Befa. Esta coproducción del FIOT convierte el tratado de Sun Zi en una sátira feroz e irreverente sobre el poder, el engaño y los conflictos actuales.

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El sábado 24 será el turno para el estreno en Galicia de ‘Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos’, de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. La celebrada pieza combina autoficción, ciencia ficción, música en directo, danza y creación audiovisual para hablar del amor, los afectos y las necesidades de recuperar las utopías.

El viernes 30, Titzina iniciará en el FIOT la gira de ‘Disección de la bondad en tres actos’, una farsa que, desde la investigación y el humor, explora los límites entre la verdad, la memoria, la identidad y la mentira.

El encargado de bajar el telón será el gran maestro escénico Rafael Álvarez, El Brujo, con el estreno en Galicia el sábado 31 de ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’. Se trata de una arriesgado monólogo que mezcla humor, palabra, improvisación, música en vivo y reflexión.