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Carballo

El Remocea arranca en Carballo con 1.907 solicitudes y el ejercicio físico como actividad estrella

Este lunes comenzarán los grupos de macramé de Ardaña y Carballo, la Escola de Informática y los grupos de ejercicio físico

A. Pérez Cavolo
03/10/2026 20:03
Baile de mayores en Carballo este domingo
Baile de mayores en Carballo este domingo
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El programa municipal Remocea de Carballo inicia este lunes un nuevo curso con 1.907 solicitudes para participar en sus actividades de envejecimiento activo. El ejercicio físico se sitúa claramente a la cabeza de las preferencias, con 631 participantes, prácticamente el doble de las 302 solicitudes registradas por los talleres de memoria, la segunda propuesta con mayor demanda.

La cifra global corresponde a solicitudes y no a personas diferentes, ya que cada usuario puede apuntarse a más de una actividad. Tras el ejercicio físico y la memoria aparecen entre las opciones con mayor acogida la formación para aprender a utilizar el teléfono móvil, con 197 solicitudes, los arreglos florales, con 174, y Corpo e Calma, que se incorpora este curso como novedad y arranca con 148.

Andrade, Ures, Pérez, Eirís y Barreiro, presentando este jueves el programa de 'Remocea'

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La oferta se completa con macramé, con 100 solicitudes; cestería, con 99; pequeños arreglos domésticos, con 72; restauración y mantenimiento de mobiliario, con 61; cuero, con 42, y reparaciones domésticas de carpintería, con 41. Además, otras 40 personas participan en la Escola de Informática.

El comienzo del curso será progresivo. Este lunes arrancarán los grupos de macramé de Ardaña y Carballo, la Escola de Informática y los grupos de ejercicio físico correspondientes a la jornada. Las restantes propuestas se pondrán en marcha durante las próximas semanas y meses, ya que cada una cuenta con una duración y un calendario diferentes.

631 mayores en los grupos de ejercicio

El Programa de Exercicio Físico para Maiores, dirigido a personas de más de 65 años, tendrá presencia tanto en el casco urbano como en buena parte de la zona rural. Sus 631 participantes se distribuyen entre Carballo y las parroquias de Sofán, Verdillo, Cances, Entrecruces, Imende, Noicela, Razo, Rus, Oza, Artes, Sísamo, Ardaña, Lema y Aldemunde.

La red continuará creciendo. El Concello prevé extender el próximo año la actividad a otras parroquias en las que ya ha detectado demanda, con la intención de acercar el ejercicio físico a los lugares de residencia de los participantes y evitar desplazamientos innecesarios.

Baile de mayores en Carballo este domingo

Nueva tarde de baile, el domingo en Carballo

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El mismo criterio se aplicará a los talleres de memoria, que comenzarán en enero y acumulan 302 solicitudes. La intención es que puedan celebrarse en todas aquellas parroquias en las que exista demanda suficiente. En Rus, donde la participación es especialmente elevada, está previsto que en 2027 funcionen dos grupos, uno en la zona alta y otro en la zona baja.

La acogida de Corpo e Calma, con 148 solicitudes en su primer curso, muestra también el interés por incorporar nuevas propuestas. Las actividades lúdico-formativas serán más especializadas y estarán impartidas por profesionales de cada ámbito, mientras que la configuración definitiva de los grupos dependerá de la demanda, la disponibilidad de profesorado y los recursos existentes.

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