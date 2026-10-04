Outono en Marcha alcanza su decimoquinta edición con una nueva temporada de rutas

Ruta de Senda Nova Cedida

Quince ediciones recorriendo el territorio durante los meses de otoño. Senda Nova presentará el próximo sábado una nueva entrega de Outono en Marcha, el programa de rutas que la entidad mantiene desde hace quince años y que inicia una nueva temporada conservando los objetivos con los que nació.

La presentación tendrá lugar a las 12.00 horas y servirá como punto de partida para una nueva serie de recorridos. Senda Nova avanza que la decimoquinta edición llega con un nuevo impulso, aunque manteniendo la filosofía que ha acompañado al proyecto desde sus comienzos.

La Escola Ambiental de Senda Nova cierra en Carballo una edición récord de participación Más información

El inicio de esta nueva etapa contará además con música de Bergantiños. El grupo Pausa de Hidratación, una formación joven de la comarca, participará en el acto y será el encargado de poner la banda sonora a la bienvenida a la nueva temporada.

La convocatoria pretende reunir también a buena parte de las personas y colectivos vinculados a las iniciativas ambientales de Senda Nova. Están invitados representantes de los concellos de Carballo y A Laracha, así como las entidades que impulsan el proyecto y las que colaborarán en esta edición.

Senda Nova despide su 17ª ‘Primavera en ruta’ con más de doscientos participantes Más información

También participarán las familias protagonistas de la Escola Ambiental y los socios de Senda Nova, convirtiendo la presentación en un encuentro de la comunidad que se ha ido formando alrededor de las actividades de la entidad.