Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Outono en Marcha alcanza su decimoquinta edición con una nueva temporada de rutas

Senda Nova presentará el próximo sábado la programación de la nueva edición

Diana Bergara
04/10/2026 19:38
Ruta de Senda Nova
Ruta de Senda Nova
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Quince ediciones recorriendo el territorio durante los meses de otoño. Senda Nova presentará el próximo sábado una nueva entrega de Outono en Marcha, el programa de rutas que la entidad mantiene desde hace quince años y que inicia una nueva temporada conservando los objetivos con los que nació.

La presentación tendrá lugar a las 12.00 horas y servirá como punto de partida para una nueva serie de recorridos. Senda Nova avanza que la decimoquinta edición llega con un nuevo impulso, aunque manteniendo la filosofía que ha acompañado al proyecto desde sus comienzos.

Asamblea de Senda Nova

La Escola Ambiental de Senda Nova cierra en Carballo una edición récord de participación

Más información

El inicio de esta nueva etapa contará además con música de Bergantiños. El grupo Pausa de Hidratación, una formación joven de la comarca, participará en el acto y será el encargado de poner la banda sonora a la bienvenida a la nueva temporada.

La convocatoria pretende reunir también a buena parte de las personas y colectivos vinculados a las iniciativas ambientales de Senda Nova. Están invitados representantes de los concellos de Carballo y A Laracha, así como las entidades que impulsan el proyecto y las que colaborarán en esta edición.

Ruta de Senda Nova

Senda Nova despide su 17ª ‘Primavera en ruta’ con más de doscientos participantes

Más información

También participarán las familias protagonistas de la Escola Ambiental y los socios de Senda Nova, convirtiendo la presentación en un encuentro de la comunidad que se ha ido formando alrededor de las actividades de la entidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ruta de Senda Nova

Outono en Marcha alcanza su decimoquinta edición con una nueva temporada de rutas
Diana Bergara
Los carballeses volvieron a volcarse en la lucha contra el cáncer en una nueva edición de la andaina organizada por la mesa local

Una marea verde toma las calles de Carballo y Coristanco en las andainas anuales contra el cáncer
A. Pérez Cavolo
fiot-002

El FIOT sube el telón de su programa de sala con ocho grandes propuestas
Rosa Balsa
Daniel Pérez, alcalde de Carballo polo BNG

Daniel Pérez | “Temos o referendo do traballo feito en Carballo e un futuro por diante ilusionante”
A. Pérez Cavolo