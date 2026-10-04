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Carballo

Una marea verde toma las calles de Carballo y Coristanco en las andainas anuales contra el cáncer

El domingo 25 de octubre tendrá lugar la comida solidaria, que comenzará a las 14.00 horas en el pabellón coristanqués

A. Pérez Cavolo
04/10/2026 19:06
Los carballeses volvieron a volcarse en la lucha contra el cáncer en una nueva edición de la andaina organizada por la mesa local
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Carballo y Coristanco volvieron a teñirse este domingo de verde por una causa común. Decenas de personas participaron en las andainas contra el cáncer organizadas por las respectivas mesas locales de la Asociación Española Contra el Cáncer, convirtiendo las calles de ambos municipios en una muestra colectiva de apoyo a quienes afrontan la enfermedad y a sus familias.

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Los carballeses desbordan solidaridad

Los carballeses volvieron a volcarse en la lucha contra el cáncer en una nueva edición de la andaina organizada por la mesa localVer más imágenes

Coristanco fue el más madrugador. La marcha partió a las 9.00 horas, reuniendo a casi un centenar de vecinos de diferentes parroquias y edades en una nueva edición de una convocatoria que combina actividad física y solidaridad. Fue “unha mañá de convivencia, compromiso e solidaridade na que Cosirstanco volveu camiñar unido por unha causa que nos toca a todos”, expresaron desde el Concello. En el municipio coristanqués, la movilización tendrá continuidad este mismo mes. 

La mesa local prepara para el domingo 25 de octubre una comida solidaria, que comenzará a las 14.00 horas en el pabellón. Las entradas cuestan 37 euros para los adultos y 15 para los niños, y la jornada contará con animación musical y la actuación de Lupe Blanco.

En Carballo, la salida de la andaina tuvo lugar poco antes del mediodía con docenas de personas, entre ellas miembros del gobierno municipal y de la corporación.

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Marea verde en Coristanco

Decenas de personas participaron este domingo en la andaina contra el cáncer de CoristancoVer más imágenes

Las dos marchas forman parte de las acciones que se desarrollan estos días en la comarca para apoyar la lucha contra el cáncer. Para quienes no pudieron participar presencialmente se habilitó también la posibilidad de colaborar mediante la adquisición de un dorsal solidario

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