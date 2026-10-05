Inicia la cuenta atrás para completar la humanización del centro de Carballo tras dos décadas

La antigua cafeteria Sinagoga desaparecerá del paisaje del centro carballés Mar Casal

La transformación de la Praza do Concello de Carballo inicia su cuenta atrás. El Ayuntamiento adjudicó a la empresa carballesa Vázquez y Reino por 1,87 millones de euros el contrato para ejecutar la obra que completará la humanización del centro veinte años después de que comenzara con la peatonalización de la calle Coruña. Serán diez meses de intenso trabajo para completar una actuación que también se extenderá a la calle Cervantes y a un tramo de Gran Vía, convirtiendo todo el entorno en un espacio más verde y accesible.

Como se informó hace unas semanas, Vázquez y Reino fue la única empresa que presentó una oferta al segundo procedimiento de licitación abierto por el Concello para el contrato. El primero quedó desierto a principios del verano y obligó a modificar algunos aspectos de los pliegos antes de volver a sacar a concurso un proyecto cofinanciado con fondos europeos.

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Uno de los cambios más visibles será la demolición de la antigua cafetería Sinagoga, cerrada desde 2019. El espacio que ocupa se incorporará a la plaza y permitirá ganar superficie a favor de la feria y otras actividades comerciales.

También se transformará la conexión entre el Concello y el mercado. Se retirarán los actuales parterres, bordillos y la valla que separa ambos espacios y se ensanchará la acera de Cervantes, para lo que desaparecerá una línea de estacionamiento. El objetivo es establecer una continuidad más directa entre la calle, la plaza y el mercado, siguiendo el modelo de plataforma única.

42 nuevos árboles

El proyecto supondrá además ganar vegetación en pleno centro urbano. Cervantes y Gran Vía incorporarán 42 nuevos árboles de distintas especies y 120 metros cuadrados de pavimento drenante. En la Praza do Concello se conservarán los ejemplares existentes y los alcorques de los árboles de mayor porte pasarán de cuatro a nueve metros cuadrados. El nuevo espacio contará asimismo con 23 bancos.

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La obra irá más allá de los cambios visibles en superficie. La apertura del pavimento se aprovechará para renovar las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento, incluidas las actuales tuberías de fibrocemento, además de preparar nuevas canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. También se modernizará y redistribuirá el alumbrado público para reducir el consumo energético y la contaminación lumínica.

La reforma supondrá que la Praza do Concello y su entorno estará en obras buena parte del próximo año, lo que obligará al Concello a reorganizar el espacio de la feria y también las fiestas de San Xoán.