La antigua sede de la Seguridad Social de Carballo tiene los días contados

La antigua sede de la Seguridad Social en la calle Saúde de Carballo Cedida

El edificio que durante décadas albergó las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Carballo tiene los días contados. La Xunta de Goberno Local concedió este lunes la licencia para demoler el inmueble situado en el número 4 de la rúa da Saúde, en la esquina con Cinceiro, después de años de abandono y deterioro.

El Concello ya había realizado actuaciones urbanísticas relacionadas con el mal estado de la construcción sobre la que pesaba desde hace años orden de demolición. Las dependencias del INSS funcionaron en este emplazamiento hasta 1998, por lo que su desaparición supondrá cerrar definitivamente una etapa de este céntrico inmueble.

Según los datos catastrales, el edificio fue construido en 1940. Se trata de una construcción entre medianeras con planta baja, primera planta y bajo cubierta, que suma una superficie construida de 326,50 metros cuadrados.

El inmueble no figura en el catálogo de bienes del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ni dispone de ningún tipo de protección urbanística que impida su derribo.

Con la licencia ya concedida, el siguiente paso será ejecutar la demolición. La autorización municipal establece un plazo máximo de tres meses para iniciar los trabajos desde que se produzca la notificación de la licencia.