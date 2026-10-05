Máis que un teito”, el programa de Vieiro para padres y educadores

Escuela de familias Vieiro

La Asociación Vieiro pone en marcha “Máis que un teito”, un programa totalmente gratuito dirigido a padres, madres y personas con responsabilidad educativa que deseen mejorar sus habilidades y recursos a la hora de acompañar el crecimiento y desarrollo de sus hijos e hijas.

Las sesiones serán impartidas por profesionales con amplia experiencia en el trabajo con familias, que ofrecerán herramientas prácticas y dinámicas para reforzar la convivencia, la comunicación y el bienestar en el hogar. El enfoque será participativo y orientado a que cada familia pueda aplicar lo aprendido de forma útil y concreta. “Máis que un teito" es una oportunidad para compartir experiencias, resolver dudas y adquirir nuevas herramientas para acompañar a nuestros hijos e hijas a lo largo de las diferentes etapas de su vida.

A lo largo de las sesiones se abordarán diferentes temas relacionados con el bienestar familiar y el desarrollo de los hijos, incluyendo la comunicación y el afecto, la autoestima, la gestión emocional, los estilos educativos, las normas y los límites, la resolución de conflictos, la disciplina positiva, las etapas evolutivas, la coeducación, las técnicas de modificación de conducta, la sexualidad, las adicciones y las técnicas de estudio.

El programa puede ser solicitado por ANPAS, centros educativos o por padres y madres a título individual. Aunque la participación es gratuita, se requiere compromiso de asistencia para garantizar la continuidad y el adecuado funcionamiento de los grupos.

El plazo para inscribirse estará abierto hasta el día 23 de octubre. El programa dará comienzo en noviembre de 2026. Las sesiones se impartirán durante una hora y media y su periodicidad (semanal, quincenal o mensual) se ajustará a la disponibilidad y conveniencia de los/as participantes.

Las personas interesadas pueden inscribirse contactando con la Asociación Vieiro en el teléfono 981 75 61 61, o a través de la ANPA del centro educativo correspondiente.