Roiser da el salto de Coristanco a Carballo con una nueva panadería en la Praza de Galicia 

La sede de la panadería Roiser en Carballo estará en el histórico edificio del número 22 de la Praza de Galicia de Carballo Mar Casal

La Panadería Roiser dará el salto de Coristanco a Carballo con la apertura de un establecimiento en la Praza de Galicia. El gobierno carballés autorizó este lunes la reforma del edificio situado en el número 22, donde la firma instalará un nuevo despacho de panadería.

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material de 87.204 euros. El proyecto mantendrá la configuración y la volumetría exterior del inmueble y concentrará en su interior las adaptaciones necesarias para desarrollar la nueva actividad.

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La planta baja estará destinada a la atención y venta al público, mientras que las plantas superiores funcionarán como almacén vinculado al negocio. El establecimiento no contará con obrador: no se fabricarán ni elaborarán productos en el local y, por tanto, tampoco se instalarán hornos ni maquinaria de producción.

La llegada a Carballo se produce además en un momento especialmente significativo para una empresa familiar que acumula 42 años de trayectoria. El pasado mes de septiembre, Roiser consiguió el mayor reconocimiento de su historia al convertirse en el tercer mejor obrador de España en el concurso 50 Panader@s Top, celebrado en el marco del Bilbao Global Bakery Forum.

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La panadería coristanquesa llegó a la final entre 71 establecimientos de todo el país y obtuvo la estrella de bronce, únicamente por detrás del murciano Horno de Joaquín y la oscense Pastelería Tolosana. Era la tercera ocasión en la que Roiser participaba en el certamen.

Al frente del negocio se encuentra actualmente Victoria Porteiro, que tomó hace aproximadamente dos años el relevo de sus padres, Manuel Porteiro y Pilar Rey, fundadores de la panadería hace más de cuatro décadas. El reconocimiento nacional llegaba así coincidiendo con el relevo generacional de una firma profundamente vinculada a Coristanco.