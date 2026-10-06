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Carballo

El FIOT continúa con la ‘Odisea’ y la adaptación de ‘Las gratitudes’

El festival de teatro de Carballo entra en su tercera semana con espectáculos de sala, en la calle y otros rincones

Diana Bergara
06/10/2026 19:10
Zoom FIOT
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La 35ª edición del Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, el FIOT, entra en su tercera semana de programación con una amplia agenda que volverá a llevar las artes escénicas a diferentes espacios de la localidad y de las parroquias. 

La programación estará marcada por dos grandes citas del programa de sala en el Pazo da Cultura: el regreso de la portuguesa Companhia do Chapitô, este viernes, con su particular e hilarante revisión de la ‘Odisea’; y el estreno en Galicia el sábado de ‘Las gratitudes’, adaptación del fenómeno literario de Dephine de Vigan, con Gloria Muñoz como protagonista y dirección de Juan Carlos Fisher. 

No faltarán otros ciclos del festival como el OTNI, Teatro de Rúa, Rúa dos Contos, Micro-Escenas M2, FIOTiño y FIOTeen, con circo contemporáneo, narración oral, teatro documental, creación experimental y propuestas para los públicos más jóvenes. Destacan varias propuestas. 

Así, el parque do Anllóns se convertirá el viernes (19.30 horas) en un gran escenario de circo contemporáneo con la propuesta ‘Domte”, de Nacho Flores. 

Por otro lado, esta semana finaliza la Rúa dos Contos: el jueves será el turno para Adrián do Regenco y Pablo Alvite, que llevarán al Valle Inclán Café su espectáculo ‘Pequenos pero faltóns’. El sábado, la Bombonera acoge el estreno en Galicia de ‘O fenómeno viral das falsas noticias cargadas de humor’, de El Famoso Trino; y el domingo el ciclo se despide en A Reserva, con ‘O show’, de Fábrica de Impro, y DJ Maikel. 

El domingo, el FIOT en Ruta se acerca al entorno del cementerio de Bértoa con ‘Vidas enterradas’, una coproducción de L’Om Imprebís, Micomicón, Teatro Corsario y Teatro del Temple. El ciclo continuará en el centro social de Cances, con Inda Pereda, que presentará “Lubbert.

A su vez, el OTNI, el ciclo de teatro alternativo, ofrece el domingo la premiada ‘Yo nací en un surco de judías’, de Almealera. 

La programación de esta semana se completa con un taller-laboratorio con Torta Torta, el sábado en el Pazo da Cultura, de 10.00 a 13.00. Además, hasta el 1 de noviembre puede visitarse en el Pazo ‘Zoom FIOT’, una exposición del festival con los fotógrafos Antonio Fernández, J. Juan Pérez, Criss Becerra, J. Manuel Pérez, Daría García, María Barca y Marcos Rodríguez. 

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