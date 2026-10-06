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Carballo

La actividad constructiva está en pleno auge en Carballo: 213 nuevas viviendas autorizadas en dos años

“Sobre todo interésanos que esta recuperación contribúa a aumentar a oferta de vivenda dispoñible”, apunta Seoane

A. Pérez Cavolo
06/10/2026 16:02
Nuevo edificio residencial que está en construcción en la zona de Rego da Balsa
Nuevo edificio residencial que está en construcción en la zona de Rego da Balsa
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La construcción residencial vuelve a coger fuerza en Carballo. Un total de 213 nuevas viviendas han sido autorizadas desde enero de 2024 hasta el cierre del tercer trimestre de este año, una evolución que evidencia la recuperación de un sector que durante años había mantenido una actividad mucho más reducida, especialmente en lo que se refiere a la promoción de edificios de pisos.

El cambio de tendencia comenzó a hacerse especialmente visible en 2024, cuando el Concello autorizó 97 nuevas viviendas, la cifra anual más elevada desde 2008. De ellas, 76 correspondían a edificios residenciales y las 21 restantes a casas unifamiliares.

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El ritmo continuó en 2025 con otras 80 viviendas: 48 en edificios y 32 unifamiliares. En los nueve primeros meses de este año se han tramitado solicitudes de licencia para otras 36, repartidas entre 16 en promociones colectivas y 20 casas.

El balance de estos casi tres años deja así 140 nuevas viviendas en edificios y 73 unifamiliares. La promoción colectiva representa prácticamente dos tercios del total y es precisamente su regreso el que marca la diferencia respecto a los años anteriores, cuando la construcción de nuevos bloques residenciales prácticamente había desaparecido en Carballo.

Sobre todo interésanos que esta recuperación contribúa a aumentar a oferta de vivenda dispoñibleJuan Seoane, concejal de Planificación Urbana

El concejal de Planificación, Juan Seoane, considera que esta evolución muestra tanto una recuperación de la actividad como el interés que continúa despertando el municipio para la inversión residencial. “Despois de moitos anos nos que practicamente desapareceu a promoción de vivenda colectiva, estamos vendo de novo proxectos de edificios residenciais en Carballo. É un indicador de confianza e de investimento no noso concello”, señala.

Pero el Concello pone el acento también en otro aspecto: que este auge constructivo termine traduciéndose en más viviendas disponibles en un municipio que continúa ganando población y en el que el acceso a una residencia se ha convertido en uno de los retos de los próximos años.

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“Sobre todo interésanos que esta recuperación contribúa a aumentar a oferta de vivenda dispoñible”, apunta Seoane. Para el responsable municipal, el resultado de esta nueva actividad no debe medirse únicamente por el número de licencias o promociones que salen adelante.

“O obxectivo debe ser que Carballo siga sendo un concello atractivo para vivir e que quen queira desenvolver aquí o seu proxecto de vida poida atopar vivenda”, añade.

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