Viejos íconos del feísmo urbano de Carballo tienen los días contados

El viejo edificio de la Cámara Agraria de Carballo desaparecerá en breve Mar Casal

Carballo está a punto de borrar de su paisaje dos viejos exponentes del feísmo urbano. Edificios cerrados, deteriorados y sin uso que han sobrevivido durante años en dos puntos muy visibles de la localidad encaran ahora sus últimos meses en pie: la antigua Cámara Agraria de A Milagrosa y la vieja sede de la Seguridad Social.

La cuenta atrás está especialmente avanzada en el edificio que albergó la Cámara Agraria. El contrato para su demolición ya ha sido adjudicado por la Xunta –propietaria del inmueble– a Demoliciones Coruña por 47.246 euros, con un plazo de ejecución de tres meses, y está previsto que los trabajos comiencen en breve.

Construido en 1958, el inmueble supera los 300 metros cuadrados repartidos en tres plantas. El paso del tiempo y la falta de mantenimiento han dejado daños en cubiertas, forjados, carpinterías, revestimientos e instalaciones. Su demolición requerirá además la retirada controlada de elementos como la cubierta de fibrocemento.

Su desaparición no solo eliminará una construcción deteriorada. También liberará una parcela situada en una zona plenamente integrada en la trama urbana y que el Plan Xeral de Ordenación Municipal clasifica como suelo urbano consolidado destinado a equipamientos sociales y asistenciales.

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El segundo cambio llegará a la rúa da Saúde, en la esquina con Cinceiro. Allí permanece la antigua sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), otro inmueble cuyo deterioro se ha hecho especialmente visible con el paso de los años.

El gobierno carballés acaba de conceder la licencia para su demolición, desbloqueando el paso necesario para que desaparezca una construcción sobre la que el Concello ya había realizado actuaciones urbanísticas debido a su mal estado.

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El edificio es incluso anterior a la Cámara Agraria. Según los datos catastrales, fue levantado en 1940 y dispone de 326,50 metros cuadrados construidos entre planta baja, primera planta y bajo cubierta. Durante años acogió las oficinas de la Seguridad Social en Carballo, que funcionaron en este emplazamiento hasta 1998. Desde entonces, el paso del tiempo terminó convirtiendo un inmueble que había tenido una importante función administrativa en otra de las imágenes del abandono en pleno casco urbano.

No figura en el catálogo de bienes del Plan Xeral ni cuenta con protección urbanística, por lo que la licencia abre definitivamente la puerta a su derribo. Los propietarios disponen de un máximo de tres meses desde su notificación para iniciar los trabajos.