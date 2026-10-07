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Carballo

Las alumnas de atención sociosanitaria del obradoiro Lubiáns II se acercan a las entidades sociales

Atendidas 122 personas en el primer día de controles de la tensión y el azúcar en Coristanco

Diana Bergara
07/10/2026 20:01
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Una de las alumnas, midiendo la tensión a una vecina
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Las alumnas-trabajadoras de la especialidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales del obradoiro dual de empleo Lubiáns II continúan con una intensa programación que combina el aprendizaje en el aula, el contacto con profesionales y entidades del sector y el desarrollo de actividades de utilidad social. 

En las últimas semanas tuvieron la oportunidad de conocer diferentes modelos de atención y recursos de apoyo, con el objetivo de avanzar en una atención centrada en las personas, en sus necesidades y su autonomía.

En el centro de formación Fórum Carballo recibieron la visita de la terapeuta ocupacional y de la trabajadora social de Afaber, que acercaron al alumnado la realidad de las personas que conviven con las demencias. Pudieron conocer el trabajo de la entidad en materia de sensibilización,  orientación, divulgación y prevención y ahondaron en las diversas demencias.

El encuentro también permitió abordar el papel de las personas cuidadoras, la carga que soportan en el día a día y la necesidad de ofrecerles apoyo y acompañamiento. Además, las alumnas conocieron las funciones de la gerocultura dentro de la entidad y su contribución a la atención y al bienestar de los usuarios.

La formación continuó con una visita a Íntegro para conocer de primera mano la labor de la entidad en el ámbito de la diversidad funcional y de la inclusión social. Las alumnas conocieron el funcionamiento del centro ocupacional, del centro de día y del proyecto de economía circular Diversiplás, así como las actividades, programas y apoyos que favorecen la autonomía, el desarrollo y la participación de las personas usuarias. 

Además, la visita les permitió conectar los contenidos del aula con la realidad del trabajo sociocomunitario.

Otra de las salidas formativos fue a la Casa do Maior de Erbecedo (Coristanco), donde conocieron las instalaciones, el funcionamiento y el día a día de este espacio de convivencia y cuidado. El servicio, que funciona como una cooperativa, acoge diez usuarios atendidos por dos cuidadoras.

Por otro lado, las alumnas continúan llevando a cabo la campaña de control de la tensión arterial y de los niveles de azúcar. Tras atender a 1.785 personas durante las cuatro jornadas celebradas en Carballo el pasado mes de septiembre, este miércoles iniciaron las revisiones en Coristanco con 122 participantes. La próxima sesión será el 21 de octubre. 

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