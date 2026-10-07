O CCA Carballo inaugura unha formación en empaquetado profesional para mellorar a experiencia da clientela
A especialista en retail Andrea López impartirá un programa práctico de 12 horas, centrado nas técnicas de empaquetado, a optimización de recursos e a identidade comercial dos negocios
O Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo pon en marcha a formación 'Empaquetado profesional para comerciantes', unha nova proposta dirixida a dotar os profesionais do comercio local de ferramentas prácticas para mellorar a presentación dos seus produtos, optimizar os procesos de traballo e reforzar a experiencia de compra.
A formación desenvolverase na Sala Cervantes do Mercado Municipal de Carballo os días 6, 7, 8, 13, 14 e 15 deste mes, cunha duración total de 12 horas, distribuídas en seis sesións de dúas horas cada unha, de 20.30 a 22.30 horas.
O elevado número de inscricións rexistradas levou á entidade a programar unha segunda edición, prevista para finais de mes ou comezos de novembro, na que participarán os comercios asociados anotados que non puideron acceder a esta primeira convocatoria.
O curso será impartido por Andrea López, profesional con máis de 15 anos de experiencia no sector retail, especializada en visual merchandising, marketing comercial, xestión de operacións e desenvolvemento de equipos. Ao longo da súa traxectoria, desempeñou funcións de responsabilidade en compañías como IKEA e Tendam, ademais de impulsar proxectos desde a súa propia firma. A súa experiencia abrangue a transformación de espazos comerciais, a formación e o mentoring de equipos, así como a mellora dos procesos operativos e da experiencia cliente. A proposta formativa concibe o empaquetado como unha ferramenta comercial capaz de achegar valor engadido ao produto, transmitir a identidade de cada establecemento e contribuír a crear unha experiencia de compra diferenciadora. Para iso, o programa combina coñecementos técnicos e exercicios prácticos adaptados ás necesidades reais do comercio, tendo en conta aspectos como os materiais, os custos, os tempos de execución e os acabados.
Ao longo das sesións, as persoas participantes traballarán diferentes técnicas de empaquetado, desde solucións rápidas para produtos de alta rotación ata propostas creativas, envoltorios para artigos irregulares e presentacións premium.
O programa tamén abordará a personalización dos envoltorios, a integración da identidade de marca e a organización dos procesos de traballo en momentos de maior demanda comercial.