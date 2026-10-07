Una granja de Carballo lleva nueve días sin luz y tiene que alquilar un generador para seguir funcionando

La granja de Carballo perjudicada por la falta de suministro Cedida

Una explotación familiar de vacuno de carne situada en Xoane, en Carballo, acumula ya nueve días sin suministro eléctrico, una situación que ha obligado a sus propietarios a alquilar un generador para poder continuar con la actividad de la granja. Unións Agrarias ha denunciado públicamente el caso y reclama tanto a UFD como a la Xunta una solución urgente.

La incidencia comenzó el pasado 29 de septiembre, cuando las instalaciones de Gandeiría Casas se quedaron sin electricidad. Desde entonces, según la información facilitada por Unións Agrarias-UPA, los responsables de la explotación han intentado reiteradamente conocer el origen de la avería y conseguir que se restablezca el suministro, pero este miércoles la granja continuaba sin luz.

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La prolongación del problema ha obligado a la familia a buscar una alternativa para no detener su actividad. Los propietarios han tenido que alquilar un generador, asumiendo un gasto adicional cuyo alcance todavía desconocen porque tampoco saben durante cuánto tiempo necesitarán mantener este sistema provisional. La organización agraria advierte de que este desembolso acabará repercutiendo directamente en las cuentas de la explotación.

Unións Agrarias considera “inaceptable” la situación y cuestiona la respuesta ofrecida por la distribuidora UFD, perteneciente al Grupo Naturgy, ante una incidencia que afecta directamente al funcionamiento de una explotación ganadera. La organización sostiene que, pese a los reiterados intentos de la familia por resolver el problema, nueve días después continúa sin recuperarse el servicio.

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Ante la duración de la avería, la organización pide también la intervención de la Consellería de Economía e Industria para que se depuren responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para recuperar cuanto antes el suministro.

El conflicto ha superado ya, de hecho, el ámbito de las reclamaciones ante la compañía. La familia ha puesto el caso en conocimiento tanto de Consumo como de la Consellería de Economía e Industria, organismos ante los que ya se han presentado sendas reclamaciones.