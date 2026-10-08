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Carballo

Dani Blanco estrena en Carballo su última función con música en directo, danza, circo y clown

La coproducción del FIOT se estrenará el 12 de octubre, aunque este jueves hubo un pase para los escolares

Diana Bergara
08/10/2026 19:23
Presentación del espectáculo de AsSircópatas, ayer, en el Pazo da Cultura
Presentación del espectáculo de AsSircópatas, ayer, en el Pazo da Cultura
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El próximo lunes 12 de octubre se estrenará en Carballo el ultimo espectáculo de AsSircópatas, la compañía de Dani Blanco, ‘Oh! Onde deterse a mirar’, coproducido por el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT). El festival presentó este jueves la función, con la participación del equipo artístico, la concejala de Cultura, Maruxa Suárez, y el alcalde, Daniel Pérez, quienes agradecieron la elección de Carballo para el estreno de la pieza. 

Aunque el lunes será el estreno absoluto, este jueves hubo un primer pase para el público escolar con el fin de acercar el teatro a los más jóvenes, que tuvo muy buena acogida. La pieza combina música en directo, danza, circo y clown, en una experiencia para descubrir y conectar con la escena desde la infancia. 

La función comienza con un mundo hecho de libros que alguien ordena sin descanso, hasta que un día un volumen se cae y con él se derrumba el orden. Empieza así un viaje por diferentes universos donde detenerse y recuperar el placer de mirar sin prisa. Maruxa Suárez aplaudió un espectáculo tan “necesario” en estos momentos de prisas para llegar a todas partes, al tiempo que defendió que “a xente que temos caos tamén temos a nosa propia orde”, en alusión a la temática de la función. 

Dani Blanco también aludió a la complejidad de hacer el espectáculo al declararse igualmente una “persoa caótica”. En la función se cuenta como una persona rompe con la rutina diaria y emprende un viaje por lo desconocido, todo aderezado con música, clown y danza de la mano de Paula Quintas. La obra se podrá ver el lunes 12 de octubre a las 18.00 horas en el Pazo da Cultura, dentro del Fiotiño para el público familiar. 

 Este viernes continúa el Teatro de Rúa con Nacho Flores, en el Parque do Anllóns (19.30 horas) y el programa de sala con la Companhia do Chapito y su ‘Odisea’, a las 21.00 horas en el Pazo da Cultura. 

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