Evencio Ferrero recibe este viernes un homenaje al que se suman más de 250 personas, entre ellas Ana Pontón

Evencio Ferrero, durante el homenaje que recibió al poco de jubilarse en Aspaber Mar Casal

El BNG de Carballo organiza este viernes un homenaje al exalcalde Evencio Ferrero para reconocer su larga trayectoria de "compromiso político, personal y social con Carballo", al cumplirse un año de su jubilación.

Será en un acto en el Pazo de Vilar de Francos a partir de las 20.00 horas. Para la cena en el restaurante se han inscrito más de 250 personas y entre los asistentes estará Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, además del alcalde carballés, Daniel Pérez, junto con personas que acompañaron a Ferrero a lo largo de las diferentes etapas de su trayectoria personal y pública.

Este encuentro se produce un año después de su despedida de la corporación municipal. Evencio Ferrero cerró el 4 de octubre de 2025 una larga etapa en la vida pública local: 46 años como miembro de la corporación municipal (desde 1979) y 22 años como alcalde de Carballo.

Desde el BNG señalan que el homenaje pretende ir más allá del reconocimiento a su etapa al frente del Concello y ofrecer una mirada amplia sobre una vida vinculada a Carballo y al proyecto municipal del BNG. "Queremos que sexa unha homenaxe aberta, próxima e compartida, na que poidan participar tamén veciños e veciñas que coincidiron con Evencio Ferrero ao longo de máis de catro décadas de vida pública", señala la formación nacionalista.