La transformación de los Baños Vellos de Carballo, Premio Ciudades que Caminan 2026

Baños Vellos de Carballo (1)

La transformación urbana de la zona de los Baños Vellos de Carballo acaba de ser reconocida con uno de los Premios Ciudades que Caminan 2026. El Concello carballés recibe el galardón en la categoría de ciudades medianas, compartido este año con la localidad valenciana de Manises.

Es la segunda vez que Carballo recibe uno de los premios que concede la Red de Ciudades que Caminan, tras el conseguido en 2018 por las políticas municipales a favor de la movilidad peatonal y la mejora del espacio público.

Este nuevo premio se centra en la transformación del entorno de los Baños Vellos, llevada a cabo de forma progresiva en los últimos años para pacificar el tráfico, mejorar la accesibilidad, favorecer los desplazamientos a pie y recuperar espacio público para las personas.

El concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane, señala que este premio “supón un recoñecemento moi importante a unha transformación que foi pensada e executada con visión de conxunto, non como unha sucesión de obras illadas”. Seoane destaca que “nos Baños Vellos fomos recuperando espazo para as persoas, mellorando a accesibilidade, incorporando máis vexetación e reforzando ao mesmo tempo a identidade histórica da zona. Que un xurado especializado valore precisamente eses aspectos confirma que o camiño que seguimos é o axeitado”.

En su valoración, el jurado destaca el buen concepto general de la transformación de las diferentes calles contiguas, basada en la pacificación a favor de la movilidad peatonal, así como el esfuerzo realizado en el diseño urbano y la presencia del agua como elemento singular del proyecto. También valora que la peatonalización avanzase año tras año, con materiales de calidad y de acuerdo con un plan director que establecía objetivos y criterios comunes de diseño para todo el ámbito.

El proceso

La transformación se ejecutó por fases en las calles Ourense, Pontevedra, Baños Vellos, Chile, Lugo y Estrela. Uno de los aspectos singulares del proyecto es la recuperación de la relación histórica del barrio con el agua. en la zona de estancia creada en el cruce de las calles Ourense y Baños Vellos se reprodujo sobre el pavimento la antigua planta del balneario romano, documentada por Miguel Ferro Caaveiro en 1777. Además, se incorporó una pieza escultórica de Manuel Eirín. De este modo, la transformación no se limita a una mejora funcional de las calles, sino que incorpora al nuevo espacio la memoria y la identidad del lugar.

Este reconocimiento llega unos días después de que el edil de Planificación Urbana presentara la transformación de los Baños Vellos en el Laboratorio de Innovación Urbana de MATCOAM, en Madrid, como ejemplo de buenas prácticas en materia de espacio público, de accesibilidad, sostenibilidad y adaptación urbana.

“Oito anos despois do primeiro premio, este novo recoñecemento demostra que Carballo non deixou de avanzar. Os Baños Vellos son un exemplo de como queremos transformar a vila: recuperando espazo para as persoas, mellorando a calidade urbana e facendo compatibles mobilidade, sustentabilidade e identidade. É un premio a un proxecto concreto, pero tamén a unha maneira continuada de construír Carballo”, señala el alcalde, Daniel Pérez.

La entrega de los premios será en Vitoria-Gasteiz, durante el congreso anual de la red. En esta edición también fueron premiadas Rivas-Vaciamadrid, Manises, Rafelbunyol, Viana do Castelo y Ontinyent.